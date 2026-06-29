長野県上松町出身の御嶽海が所属する出羽海部屋は27日まで、木曽町で稽古に励みました。最終日には、かわいらしい小さな力士が土俵入りしました。



力士に抱えられ大泣き…

でも、これできっと健康で丈夫に！



赤ちゃんの土俵入りは、出羽海部屋が行っていた木曽合宿の締めくくりとして、初めて企画されました。

化粧まわしを身に着けた0歳から2歳までの約40人が土俵に上がりました。



小さな力士は大勢の人に見守られ、その大役を果たしました。





11か月の赤ちゃんの父親「健康に育ってほしいなと思って、いっぱい写真を撮って、良い思い出になりました」最終日の27日は、力士が地元の小中学生に胸を貸すなどして、訪れた約900人のファンを魅了しました。松本市から「相撲の迫力を拝見させていただいたので、素晴らしいイベントだなと思いました」29日、大相撲7月場所の番付が発表され、御嶽海は西前頭十一枚目に上がりました。御嶽海関「2場所連続で勝ち越しているので、3場所（連続）になれるように、しっかり稽古積んで臨んでいきたいです」大相撲7月場所は7月12日に初日を迎えます。