外為サマリー：１６１円７０銭台で推移、株安が影響し上値重い 外為サマリー：１６１円７０銭台で推移、株安が影響し上値重い

２９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６１円７６銭前後と前週末の午後５時時点に比べて１５銭程度のドル高・円安で推移している。



２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円７４銭前後と前日に比べ５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。日本時間夕方には一時１６１円５０銭台まで下押したが、海外市場ではホルムズ海峡を巡る不透明感などから下げ渋る動きとなった。



この日の東京市場は上値の重い展開で、ドル円相場は１６１円７０銭台での推移となっている。朝方には１６１円８０銭台まで上伸する場面もあったが、反発して始まった日経平均株価が下げに転じるとリスク回避期的なドル売り・円買いが流入。米ニュースサイトのアクシオスが２８日に「米国とイランは相互への攻撃を停止し、ホルムズ海峡を巡る対立に関する協議を再開することで合意した」と報じ、有事のドル買いが巻き戻されている面もあるようだ。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１３８７ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．０００２ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８４円２０銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS