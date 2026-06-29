【これは傑作SUVだ】新型日産キックスを徹底検証！「惚れ惚れする」と絶賛の乗り味を本音レビュー
自動車解説者・ジャーナリストのGocarが配信するYouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」が、「【これは傑作SUVだ！】新型キックスを260km徹底検証！e-POWERの走り・乗り味・内装・荷室まで本音レビュー」と題した動画を公開した。動画では、日産の新型キックス（G e-4ORCE）をピックアップし、進化したe-POWERの走行性能から内装の実用性までを徹底的に解説している。
動画中盤から行われた公道試乗では、新たに採用された第3世代e-POWERと四輪駆動システム「e-4ORCE」の組み合わせによる力強い加速と安定感を検証。「国産車もここまできたか」と驚きを見せ、特にコーナリング時の安定性や、雨天時の滑りやすい路面でもスリップしない制御技術を高く評価した。
さらにGocar氏が「本当にこの乗り心地に惚れ惚れする」と熱弁したのが、車内の静粛性と乗り心地の良さである。BセグメントのコンパクトSUVでありながら、「上位のCセグメントのSUVと比べても引けを取らない上質感」があると言及。荒れた路面でも突き上げ感をうまく吸収する足回りの仕上がりを絶賛した。
終盤では、後部座席の十分な居住性やラゲッジスペースの使い勝手といった実用面にも着目し、日常使いにおける完成度の高さをアピール。「SUVがあまり好きではない自分でも、このキックスは安定した走りが魅力的で積極的に選びたくなる」と総括し、新型キックスがクラスを超えた魅力を持つ一台であることを強く印象付けた。
動画中盤から行われた公道試乗では、新たに採用された第3世代e-POWERと四輪駆動システム「e-4ORCE」の組み合わせによる力強い加速と安定感を検証。「国産車もここまできたか」と驚きを見せ、特にコーナリング時の安定性や、雨天時の滑りやすい路面でもスリップしない制御技術を高く評価した。
さらにGocar氏が「本当にこの乗り心地に惚れ惚れする」と熱弁したのが、車内の静粛性と乗り心地の良さである。BセグメントのコンパクトSUVでありながら、「上位のCセグメントのSUVと比べても引けを取らない上質感」があると言及。荒れた路面でも突き上げ感をうまく吸収する足回りの仕上がりを絶賛した。
終盤では、後部座席の十分な居住性やラゲッジスペースの使い勝手といった実用面にも着目し、日常使いにおける完成度の高さをアピール。「SUVがあまり好きではない自分でも、このキックスは安定した走りが魅力的で積極的に選びたくなる」と総括し、新型キックスがクラスを超えた魅力を持つ一台であることを強く印象付けた。
YouTubeの動画内容
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