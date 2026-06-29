子ども2人の教育費と住宅ローンで、NISAは毎月「1万円」だけ…。同僚からは「それなら貯金するのと変わらない」と言われたのですが、やはり少額では意味がないのでしょうか？

月「1万円」のNISAは貯金と変わらない？

月1万円の積立投資であっても、資産形成の第一歩として一定の意義があります。銀行の普通預金に預けていてもお金がほとんど増えない現代において、NISAを活用した積立投資は、少額からでも将来の資産形成を目指す方法のひとつと考えられます。

その理由は、投資信託の運用で得られる「複利効果」です。複利効果とは、運用で得た利益を再び投資に回すことで、利益がさらに利益を生み出していく仕組みのことです。雪だるまが転がりながら大きくなるように、長期間になるほど複利の効果が期待しやすくなります。

毎月1万円という金額は一見小さく感じられるかもしれません。しかし、10年、20年と長期間にわたって積み立てを続けることで、預貯金だけでは得にくい資産形成につながる可能性があります。



「月1万円」の運用シミュレーション

では、実際に月1万円を貯金した場合と、NISAで運用した場合では、将来の資産額にどれくらいの差が出るのでしょうか。金融庁が提供している「つみたてシミュレーター」を使って、具体的な数字を見てみましょう。

毎月1万円を20年間、想定利回り（年率）3％で積立運用できたと仮定します。この場合、最終的な資産総額は約327万円に膨らみます。一方で、普通預金に月1万円を20年間預けても、利息はわずかです。仮に年0.3％の金利であれば、最終的な残高は247万円ほどにとどまります。

もし想定利回りが年率5％に上がった場合、最終的な資産総額は400万円を超えます。このように、月1万円という少額であっても、時間をかけて積み立てることで、貯金とは異なる成果を得ることができる可能性があるのです。



運用益にかかる約20％の税金がゼロに！ 知っておきたいNISA2つの基本メリット

NISAが注目されている理由のひとつに、国が設けている「税制優遇制度」であることが挙げられます。通常、株式や投資信託などの投資で得られた利益（運用益や配当金）には、原則として約20％の税金が課されます。

例えば、投資で10万円の利益が出たとしても、約2万円が税金として差し引かれてしまい、手元には約8万円しか残りません。しかし、NISA口座の中で運用している分については、この約20％の税金がかからず、利益を受け取ることができます。これが1つ目の大きなメリットです。

さらに2つ目のメリットとして、現在のNISA制度は「非課税保有期間が無期限」であり、「口座開設期間も恒久化」されている点が挙げられます。そのため、ライフプランや家計の状況に応じて、自分のペースで長期的な資産形成に取り組むことができます。



まとめ

教育費の負担や住宅ローンの返済に追われている時期は、まとまったお金を投資に回す余裕がないこともあるでしょう。だからこそ、無理のない「月1万円」という金額でNISAをスタートすることには大きな意味があります。

家計に負担のない範囲で少額から投資を始めることで、日常生活への影響を抑えながら資産形成に取り組みやすくなります。また、市場価格が変動した場合でも、家計への負担を比較的小さく抑えられる可能性があります。

まずは月1万円からでも税制優遇の恩恵を受けながら将来への備えを始めることが、結果として10年後や20年後の家計を大きく助けることにつながるかもしれません。



出典

金融庁 つみたてシミュレーター

金融庁 NISA特設ウェブサイト NISAを知る

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー