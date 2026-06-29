開催：2026.6.29

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 4 - 5 [ロイヤルズ]

MLBの試合が29日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとロイヤルズが対戦した。

Wソックスの先発投手はアンソニー・ケイ、対するロイヤルズの先発投手はルインデル・アビラで試合は開始した。

1回表、3番 カーター・ジェンセン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 CWS 0-1 KC

1回裏、2番 ミゲル・バルガス 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでWソックス得点 CWS 2-1 KC

2回表、1番 レーン・トーマス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 CWS 2-2 KC、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 6球目を打ってセンターへの犠牲フライでロイヤルズ得点 CWS 2-3 KC

2回裏、3番 カイル・ティール 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 4-3 KC

3回表、7番 アイザック・コリンズ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 CWS 4-4 KC

4回表、3番 カーター・ジェンセン 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 CWS 4-5 KC

試合は4対5でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのスティーブン・クルーズで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はWソックスのアンソニー・ケイで、ここまで6勝3敗0S。ロイヤルズのラングにセーブがつき、0勝4敗7Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-29 06:10:33 更新