開催：2026.6.29

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 4 - 5 [フィリーズ]

MLBの試合が29日に行われ、シティ・フィールドでメッツとフィリーズが対戦した。

メッツの先発投手はシオネル・ペレス、対するフィリーズの先発投手はヘスス・ルサルドで試合は開始した。

3回表、3番 ブライス・ハーパー 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでフィリーズ得点 NYM 0-1 PHI、4番 アレク・ボーム 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 NYM 0-2 PHI、5番 ブランドン・マーシュ 8球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 NYM 0-3 PHI

5回裏、1番 カーソン・ベンジ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 1-3 PHI

6回裏、7番 Ａ．Ｊ．ユーイング 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでメッツ得点 NYM 3-3 PHI、1番 カーソン・ベンジ 2球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでメッツ得点 NYM 4-3 PHI

7回表、2番 カイル・シュワバー 5球目を打ってセンターへのツーランホームランでフィリーズ得点 NYM 4-5 PHI

試合は4対5でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのカイル・バックハスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はメッツの千賀滉大で、ここまで0勝7敗0S。フィリーズのデュランにセーブがつき、1勝3敗21Sとなっている。

なお、メッツの千賀滉大はこの試合で5.0回を投げ、4安打（1本塁打）、2失点、4奪三振、防御率は9.09となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-29 05:58:11 更新