敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースは27日（日本時間28日）、敵地でパドレスと対戦し、15-3で大勝した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は5打数2安打2得点。先発の山本由伸投手も6回5安打2失点で8勝目（5敗）を挙げた。試合後、大谷が真っ先にSNSに投稿した1枚に、「大谷君なりに想いがあったんだろうなと…」と感動の声が上がっている。

大谷は快勝後、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。真っ先に共有したのは、地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」が試合結果を伝えた投稿だった。使用された写真は、6回に9号ソロを放ち、ベンチ前でひまわりの種を浴びているダルトン・ラッシング捕手の背中。続けて、山本の投球内容を伝える球団公式アカウントの投稿をシェアしていた。

この日、9号を放ったラッシングを、ベンチ前にいた大谷は満面の笑みで出迎えた。手を合わせると何か声をかけ、ラッシングのお尻を叩いて祝福していた。

2人は24日（同25日）のツインズ戦でバッテリーを組んだが意思疎通が上手くいかず、大谷が厳しい表情で言葉をかけるシーンも。テレビ中継で詳細に映されていたこともあり話題を呼んでいた。それから3日後。2人の関係を心配する声もあった中でのわだかまりを感じさせない交流はファンを安堵させた。

大谷が意図してラッシングが起用された投稿を選んだかは不明だが、X上の日本人ファンは「大谷サン今日のインストでラッシングのホームラン祝福してるし、打ったあとラッシングと笑顔でタッチしてたしよかったよかった」「勝手に私らファンがヤキモキしていたのかもだけど 大谷君は大谷君なりにラッシングへの想いがあったんだろうなと…」「ラッシングポストしてる 不仲説はないよね」などと推察していた。



（THE ANSWER編集部）