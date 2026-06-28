INIが、現在放送中のフジテレビ系日曜新情報番組『SUNDAYブレイク.』 年間テーマソング「Rendezvous」(読み:ランデブー)を7月1日(水)より配信リリースすることが決定した。

新曲「Rendezvous」は日常のきっかけ、自由なマイ ンドセットが未来へとつながっていくことを表現した軽快なポップソング。爽やかで心地よいギター と疾走感のあるビートが交差する抜け感のあるサウンドの中に、INIが持つ自由な遊び心を感じられる要素が散りばめられた1曲となっている。

番組のために書き下ろされ、3月の番組放送開始時に初公開となった本楽曲だが、7月5日(日)には『SUNDAYブレイク.』のスタジオでの生パフォーマンスも決定。デジタル配信週にはINI公式Stationheadでの Listening Partyや、朝にピッタリな楽曲で構成されたプレイリストの公開なども予定1されているとのことだ。

INIは5周年イヤーに突入し、グループとしては9月16日(水)に9TH SINGLE『ANTHEM」をリリース。9月と11月には自身初の東阪ドームツアーを開催する。

©LAPONE ENTERTAINMENT

■「Rendezvous」(読み：ランデブー)

2026年7月1日(水) 0:00 配信スタート