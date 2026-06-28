【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間28日・サンディエゴ）

ドジャースは27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦に臨む。試合開始の約5時間前、パドレス陣営は先発予定を変更。「待って、何だって？」「ん？」と日米ファンも注目している。

山本由伸投手が先発する一戦。パドレスの当初の先発予定は右腕ランディ・バスケスだった。しかし、試合開始前に先発を変更。左腕のカイル・ハートを立てた。33歳のリリーバーは今季、17試合で0勝1敗、防御率4.13、18奪三振をマークしている。

突然の変更にファンは困惑模様。「ん？ バスケスじゃなかったっけ？」「なんかあった？」「うーん……」「一体何が起きたんだ!?」「ドジャースもカイル・ハートをオープナーにするべきだ」「これには納得だけど……」と様々な反応が寄せられた。

地元紙「サンディエゴ・ユニオン・トリビューン」のジェフ・サンダース記者らが指摘するように、パドレスはこの日オープナーの作戦を採ったと思われる。1番・大谷翔平投手、3番のフレディ・フリーマン内野手への対策だろう。また、バスケスは5月20日（同21日）、投打同時出場した大谷に初球を8号先頭打者本塁打とされるなど、“苦い思い出”もある。（Full-Count編集部）