サッカーの元日本代表DFでJ2藤枝監督の槙野智章氏（39）が28日までに自身のインスタグラムを更新。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で現地リポーターを務めた思いをつづった。

「2018年ロシアW杯は選手として。2022年カタールW杯は解説者として。そして今回のW杯は、日本テレビさんから『監督になった今だからこその視点と熱量で伝えてほしい』とお声掛けいただき、現地リポーターとして携わらせていただきました。本当に貴重な経験でした」と思いをつづった。

「このチャレンジを後押ししてくれた藤枝MYFCの強化部、スタッフの皆さんには感謝しかありません」と感謝。「現地では、日本代表の取り組みや世界のトップレベルの戦術、そして各国の指揮官たちのマネジメントを肌で感じることができました。「この経験を必ずチームに還元し、藤枝MYFCの成長につなげていきます」と記した。

「そして、日本テレビの皆さん、本当にありがとうございました。睡眠時間を削りながら最高の放送を届ける姿に、改めて『支える力』の偉大さを感じました」とした。

「そして最高の相棒だった竹ちゃんこと 竹内涼真」と日本テレビのスペシャルナビゲーターを務める俳優の竹内涼真とのショットを投稿。「サッカー愛と選手へのリスペクトに溢れた最高のブラザーでした！」と記した。

「井桁さん、田辺アナもありがとうございました！たくさん笑い、たくさん学んだ最高の時間でした」と女優の井桁弘恵、日本テレビの田辺大智アナウンサーを含めた写真も。「さぁ、気持ちを切り替えて次の準備へ。W杯で得た学びを、今度は藤枝のピッチで証明します。#ワールドカップ」とつづった。

この投稿に、ファンからは「最高のサッカー兄弟」「この2人最高」「素敵なコンビに元気をもらいました」「とってもナイスな素敵なお二人」「最高に楽しかったです」「この2人最高！！情熱がすごかった」「生き別れた兄弟かと思いました！！！いろいろと似すぎ！！！！！最高」などのコメントが集まっている。