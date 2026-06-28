現地6月28日、アイルランド・カラ競馬場で行われるG1・愛ダービー（3歳・芝2400m・賞金総額125万ユーロ）の出走馬8頭が確定した。最大の注目は、前走の英ダービーを圧勝したクリスマスデー。英愛ダービー二冠を達成すれば、史上21頭目の快挙となる。

【英ダービー】6月にクリスマスデーが戴冠でA.オブライエンは4連覇達成…1番人気馬はレース後に異例の出走取り消し扱い

A.オブライエン調教師 (C)France Galop

A.オブライエン師は4頭出し

歴代最多17勝を誇るエイダン・オブライエン調教師は、クリスマスデーを筆頭に、英ダービーでゲートトラブルによりノンランナー（発走したものとみなされない扱い）となったライアン・ムーア騎乗のベンヴェヌートチェッリーニ、ピエールボナール、アクションの4頭を送り込み、自身18勝目の愛ダービー制覇を狙う。

迎え撃つのは、前走の英ダービーで3着に好走したジェームズジェイブラドックや、無傷の3連勝でG1初挑戦となるラーヒーブなど。英ダービー馬の二冠達成か、それとも新たなクラシックホースの誕生か。名門オブライエン厩舎の歴史的18勝目にも注目が集まる。