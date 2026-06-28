中央大学4年FW北浜琉星「ラストのクオリティなど、課題に向き合って取り組んでいきたい」

4月に開幕した大学サッカーリーグ戦。

プロ内定選手、これからプロを目指す選手、そして大学という新たなステージに移行した選手たちが全国各地で激闘を繰り広げる。ここでは大学サッカーのステージで躍動する選手たちをピックアップしていく。今回はアビスパ福岡入りが内定している中央大のFW北浜琉星について。アカデミー育ちのストライカーは、プレーの幅を広げて古巣帰還を遂げた。

180センチのサイズを持ち、アビスパ福岡U-18時代はポストプレーも裏抜けもできるストライカーとして存在感を放っていた北浜。フィジカルに自信を持ち、空中戦での競り合い、収めてからのパワーとスピードあふれるドリブルからのシュート、一発での抜け出しからのフィニッシュ、そしてクロスへの飛び込みを武器に、高校3年時にはプリンスリーグ九州1部で14ゴールを記録した。

一見すると順風満帆のシーズンに映る。だが、その開幕前に北浜は厳しい現実を突きつけられていた。

高校2年時に参加したトップチームのキャンプ。悲願のトップ昇格を懸け、徳島ヴォルティスとの練習試合に1トップとして出場した。ゴールという結果でアピールしようと意気込んでいたが、当時徳島に所属していたブラジル人CBカカとの空中戦で、圧倒的な差を痛感することになる。

「衝撃でした。全力でジャンプしたのに、そのはるか上にカカ選手の頭があったんです。頭の上からヘディングでボールを叩きつけられて、正直『今のままじゃプロは無理だ』と感じました」

この相手に競り勝ち、駆け引きでも上回れるようにならなければ話にならない。そう痛感したことで、北浜の未来予想図は少しずつ変わっていった。

「大学を経由した方がいいんじゃないかと考えるようになりました。当時のアビスパにはウェリントン選手や山岸祐也選手など、非常に能力の高いFWがいて、『仮に自分がトップに上がっても、すぐにレンタルに出されるだろうな』と思ったんです。なので、高校3年に上がるタイミングで大学進学を決めました」

トップ昇格の合否を受ける前に、自ら進むべき道を決めた。それは決して逃げの選択ではない。現実を突きつけられた時に自分と真摯に向き合い、「大学経由でも遅くはない」と決断し、それを明確な信念として胸に刻んだからこそ、高校3年生の1年間で大きく躍動できたと言える。

関東大学サッカーリーグ1部の強豪・中央大学に進学すると、2年生から出番をつかんだ。昨年はレギュラー定着とまではいかなかったものの、コンスタントに出場。そんな中で大きな転機が訪れる。高校まではFW、1トップとしてプレーしてきたが、昨年途中から【3-4-2-1】のインサイドハーフで起用されるようになったのだ。

「FWとしては小さい方だと思うので、シャドーもできるようになった方が、今後の自分のプレーの幅が広がる。そうポジティブに受け止めました」

北浜の武器はスピードだ。フィジカルコンタクトを受けながらでも前にぐいっと出ていけるし、加速してからのボディーバランスやボールフィーリングにも定評がある。そうした特長に加え、前向きなメンタリティーもあって、このコンバートにもすぐに適応した。

その半年後に参加したトップチームのキャンプでは1トップだけでなく、インサイドハーフでも持ち味を発揮する。

「中大はボール保持がメインで、アビスパは速攻というところがあるので、より切り替えの速さを意識しました」

そう語るように、スピードアタッカーとして機能したことで、1トップとインサイドハーフの両方をこなせる選手として評価を高め、念願のオファーへとつなげた。そして、今年は両ポジションで躍動し、FW持山匡佑（川崎フロンターレ）からエースの座を引き継いだ。

「大学に行くなら関東の強豪でやりたいと思っていましたし、福岡から東京に出ることで、親にもかなり負担をかけていると思っていました。だからこそ『何が何でもプロになる』という気持ちはずっと持っていました。中大に来て本当に良かったと思います。ただ、プロになることは僕の中で最低ラインですし、ここからアビスパで活躍してこそ本物。ラストのクオリティなど、もっと課題に向き合って取り組んでいきたいと思っています」

もちろん、これから先はさらに厳しい現実を突きつけられるだろう。それでも、大学生活の中で多くを学んだ北浜は、まっすぐ未来を見据えている。

「プロはそんなに簡単な世界ではないと思うので、苦しい時にいかに腐らずやれるか。大学生活で培ったその部分を大事にしてやっていきたいです」

プロへの道をいったん遠回りするように見えた大学進学は、結果として可能性を大きく広げた。ストライカーとしてだけではなく、前線の複数ポジションをこなせるアタッカーへ。残された大学生活でさらに経験を積み、胸を張ってプロサッカー選手として故郷へ帰還する。（安藤隆人 / Takahito Ando）