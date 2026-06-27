無料でChrome・Firefoxで訪問したウェブサイトを自動的にローカルに保存しインデックス化＆定期自動取得で最新状態を維持し続ける汎用検索エンジン「Hister」、セルフホスト可能でMCPサーバー化させてAIとの連携やローカルのファイル検索も実現

無料でChrome・Firefoxで訪問したウェブサイトを自動的にローカルに保存しインデックス化＆定期自動取得で最新状態を維持し続ける汎用検索エンジン「Hister」、セルフホスト可能でMCPサーバー化させてAIとの連携やローカルのファイル検索も実現