漫才コンビ「メッセンジャー」あいはら雅一が２７日、カンテレの情報バラエティー番組「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」（土曜・後１時５９分）の人気コーナー「街ぶらの達人！八光を地元案内」にＶＴＲ出演。落語家・月亭八光とともに、大阪・なんばグランド花月周辺を散策した。

あいはらは２０２０年５月から６月にかけて間質性肺炎のため休養したことを振り返った。入院期間は生死をさまよったという。「管まみれでエヴァンゲリオンみたいになって。３日間意識なし。一か八かでドンとある薬を入れていただいて蘇生したんです。かわいげないのが、蘇生するのも早い。急に帰ってすぐ仕事したから、誰も同情してくれへんかった」と笑わせた。

病室で３日ぶりに目覚めた際、病室では妻との電話がつながっていた。「ボケのつもりで嫁さんに『ああ、愛してるでえ』言うたら看護師さんみんな泣いてて。嫁？ 大泣きでした。『オーバーリアクションやなあ』と思って」と事の重大さを理解しないまま、周囲の反応に困惑したと打ち明けた。

実は「２年前にもう一回入院」したと明かした。八光も「それ知らないです」と驚きの表情。あいはらは「急性肝炎と肺炎がふたつ重なって。肝炎で顔が真っ黄色になりながらラジオでしゃべってたら（共演者に）『バナナみたいですよ』って言われて。『誰がバナナや！』言うた次の日に即入院。これもかわいげないねん。すぐ“蘇生”すんねん。すぐ復帰するから同情集めへんねん」と笑い話で振り返った。

妻の献身が長く芸人として活躍できている理由のひとつ。八光が「もともとで言うと、唯一のファンに手を出した」とイジると、あいはらはかぶりを振りながら「２人しかいないファンの１人と結婚した。ひとりは嫁さん、ひとりはおっさんやったんです」と笑わせた。そして「昔から熟女好き」というあいはらは「ある程度年齢いった方が好きやってん。そのカテゴリーに（今）ちょうど嫁さんが入ってきて。背中見て『好っきゃわ〜』って。若い頃なんか『何、この小娘！』って」とようやく妻が“ストライクゾーンど真ん中”に入ってきたと明かしていた。