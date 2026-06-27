日本執事協会が「メイド学校」開校へ　学ぶのは“萌え”ではなく邸宅で働く技術と人格

日本で本格的なメイド教育が始まります。

一般社団法人 日本執事協会が、7月28日からメイドとしてのスキルと人格を体系的に学ぶことができる「日本メイド学校」の第1期生の募集を開始します。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

「メイド」と聞くと、メイド喫茶を思い浮かべる人も多いかもしれません。しかし、日本執事協会が目指すのは、富裕層の邸宅で家事や接客を担う職業としてのメイド。

これまで日本には、そのための専門教育の場が存在していなかったことから、「日本メイド学校」を設立したとしています。

対象は20歳以上で、ZOOM形式の専門教育講座となっており、メイド未経験者から、富裕層ビジネスに携わる社会人まで、幅広い層の受講が想定されています。

カリキュラムはホテルや接客業の研修とは一線を画しており、「邸宅で仕える」という専門領域に特化。

「メイドの基礎人格・プロとしての心構え」「邸宅清掃の基本と応用技術」「ハウスホールド管理の基礎」など、プロのメイドとしての本質的な人格とスキルを養成していく内容が盛り込まれています。

修了後は修了証が発行されて卒業生ネットワークへの参加機会も提供されるため、富裕層ビジネス関係者や秘書、旅行業界プロフェッショナルなど、ハイエンド顧客との接点を持つすべての人に有益なものとなっています。

第1期の受講期間は7月28日から9月3日まで。火曜日と木曜日の週2回、いずれも21時から22時30分までで、全12回が予定されています。

定員は20名で、男女は問いません。受講料は全12回一括であれば29万円（税抜）、単回ごとであれば1回につき2万9000円（税抜）です。

詳細は日本執事協会の公式サイトで案内されています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062701.html