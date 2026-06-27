◇FIFAW杯北中米大会1次リーグH組 ウルグアイ0ー1スペイン（2026年6月26日 グアダラハラ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグH組最終第3戦で、26日（日本時間27日）にウルグアイ（FIFAランク16位）がスペイン（同2位）と対戦。前半に先制を許すと、無得点のまま敗戦。まさかの2大会連続の1次リーグ敗退となった。試合後にマルセロ・ビエルサ監督は主将を途中交代させた理由を明かした。

まさかの1次リーグ敗退となった。引き分け以上で決勝トーナメント進出がかかる最終戦で前半は惜しいシーンを作りながらも、ゴールネットを揺らせず。同42分に右サイドからクロスに反応したMFアレックス・バエナ（Aマドリード）が放ったシュートをGKフェルナンド・ムスレラ（エストゥディアンデス）が弾ききれず先制を許した。

そして前半終了間際に中盤の要であるウMFマヌエル・ウガルテ（マンチェスターU）がピッチに倒れ込んだ。自力で立ち上がることができず、担架でピッチを去った。

後半開始と同時にマルセロ・ビエルサ監督はGKムスレラを下げて、GKセルヒオ・ロシェ（インテルナシオナル）を投入した。1点を追う展開が続く中で、後半11分にキャプテンのMFフェデリコ・バルベルデ（Rマドリード）を交代した。バルベルデは監督に挨拶せずベンチに下がった。

その後も1点が遠くて、試合終了間際にはMFアグスティン・カノッビオ（フルミネンセ）がレッドカードで一発退場。ベンチでは一触即発ムードとなった。1人少ないまま試合終了。まさかの2大会連続の1次リーグ敗退となった。試合後には選手たちは悔し涙を流した。

試合後に指揮官は「選手たちが持っている力を引き出せなかった」と開口一番。バルベルデ の途中交代については「チームに、より攻撃で積極的なプレーを求めた」と説明した。