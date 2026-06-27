台風7号、8号が日本列島に上陸した。二つの台風はその後、日本の東で温帯低気圧に変わる見込み。気象庁は週末にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に警戒を呼びかけており、全国各地で開催が予定されているイベントに多大な影響を及ぼしている。

27日に開催予定だった音楽イベントが続々中止に。EXILEのAKIRAは埼玉・アリオ上尾で開催予定だったデジタル EP「URBAN SAVAGE」のリリース記念イベントを中止することを発表。「現在接近中の台風7号・8号の影響による荒天や起こりうる公共交通機関等への影響を鑑み、かつ屋外ということもあり、安全かつ安心してお楽しみいただけるイベント運営が困難であることから、皆様ならびにアーティストの安全確保を最優先に考え、誠に残念ではございますが中止とさせていただきます」と伝えた。

元「Aぇ！group」で、現在はソロで活動する福本大晴は、27日に神奈川・ららぽーと横浜公演で開催予定だったファーストアルバム「angel wing」のリリースイベント中止を発表した。

Adoがプロデュースする女性アイドルグループ「ファントムシータ」は27日に大阪・セブンパーク天美で開催予定だった「ホラークイーン」リリースイベントの中止を発表した。28日に千葉・アリオ柏で開催予定のリリースイベントについては、「今後の気象状況によっては、内容変更や中止の判断をさせていただきます」とした。

シンガーソングライターの井上苑子は27日に開催予定だったバスツアーイベントの中止を発表。来月5日に延期するという。

音楽イベント以外にも影響が出ている。映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」の公開を記念したイベント「公開記念配布会＆ケロロ軍曹来店」が27日に東京・アニメイト池袋本店で開催予定だったが、中止となった。「台風7号および8号の接近に伴う悪天候、公共交通機関の乱れが予想されるため、お客様の安全を最優先に考慮し、やむを得ず中止の判断をいたしました」とした。

27、28日両日の開催中止に踏み切ったイベントもある。キャンドル・ジュン氏が代表を務め、被災地支援や復興支援をおこなう一般社団法人LOVE FOR NIPPONは27、28日に東京・代々木公園でイベントを予定していたが、「天候および来場される皆さまの安全を第一に考え、今週末のイベントを中止することに致しました。私たちの能登への想い、別の形で伝える場を必ずつくります」と中止することを発表した。

実業家ひろゆき（西村博之）氏が総合プロデュースする音楽フェス「UP−T presents HERO SONIC 2026」も中止を発表。27、28日に横浜赤レンガ倉庫で開催予定で、AKB48、私立恵比寿中学らが出演予定だった。

日本サッカー協会（JFA）が運営するW杯日本代表応援イベント「SAMURAI BLUE 祭」は週末まで開催予定だったが、25日に早期終了を発表。来場者の安全を最優先に判断した。