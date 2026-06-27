コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンのコメダ珈琲店が、一部店舗で先行販売されていたかき氷5品（エリア限定商品を含む）を、7月1日から全国で発売します。

【画像】“逆詐欺”間違いない… コメダのかき氷、圧巻のビジュアルを見る！（画像7枚）

同チェーンの夏の名物であるかき氷。今年は、東日本・東海エリアと西日本エリアで異なる味わいが楽しめます。

東日本・東海エリアでは、新潟県で親しまれているかき氷バー「もも太郎」を再現した「もも太郎氷」が登場。イチゴ味をベースに、リンゴ果汁が加わった、さっぱりとした味わいです。価格は通常サイズ630円〜690円（以下、税込み、価格は店舗により異なる）、ミニサイズ530円〜590円。

西日本エリアでは、沖縄で親しまれている「ぜんざい氷」をアレンジした「黒蜜きなこのぜんざい氷」を販売。国産大豆の香ばしいきなこと、沖縄県産黒糖を使用したコク深い黒蜜シロップに、北海道産小豆のぜんざいのやさしい甘みを合わせた一品。価格は通常サイズ890円〜950円、ミニサイズ790円〜850円。

さらに、全エリア共通で、スーパーフード「グロッソアサイー」を使用した「アサイーミックス氷」が登場。アサイーにブルーベリーとバナナを合わせた、フルーティーな香りと爽やかな酸味、コクのある味わいを楽しめます。価格は通常サイズ890円〜950円、ミニサイズ790円〜850円。

また、コメダ珈琲店のかき氷の定番「いちご氷」（通常サイズ570円〜630円、ミニサイズ470円〜530円）、「宇治抹茶氷」（通常サイズ680円〜740円、ミニサイズ580円〜640円）も展開されます。

いずれも、トッピングとして「ソフトクリーム」（120円）、「コメダ特製 おぐらあん」（150円）、「練乳」（80円）が追加できます。

一部店舗を除く、全国のコメダ珈琲店で、8月下旬（予定）まで販売されます。