『北斗の拳』完全新作の第2クールは来年放送 映像公開でジャギが印象的な内容
アニメ『北斗の拳』18年ぶりの完全新作『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』の第2クールが、2027年に放送・配信されることが決定した。あわせて第15話の予告映像が解禁された。
【動画】ジャギ登場！公開された『北斗の拳』完全新作の第2クール映像
本日最終話14話が放送・配信され、本編の最後に第2クール解禁（第15話予告編）映像が公開。ついに登場した北斗四兄弟のひとり、ジャギが印象的な予告となっている。
新作アニメは原作漫画『北斗の拳』生誕40周年を記念して制作されるもの。作アニメは映画『真救世主伝説 北斗の拳』第五部 ZERO ケンシロウ伝（2008年公開）以来、18年ぶりで、2026年4月〜6月に第1クールが放送され、新スタッフ・キャストと最新の映像技術で原作の魅力を余すこと無く忠実に映像化していく。
原作漫画『北斗の拳』は、『週刊少年ジャンプ』で1983年〜1988年にかけて連載された作品で、最終戦争により文明社会が失われ、暴力が支配する世界となった世紀末を舞台に、北斗神拳の伝承者・ケンシロウが、愛と哀しみを背負い救世主として成長していく姿を描いたストーリー。
今でも多くの読者に愛されており、コミックスの累計発行部数は全世界で1億部を突破。テレビアニメ化（1984〜87年、1987〜88年）や劇場版アニメ化（1986年、2006年、2007年、2008年）、ミュージカル化（2021年）もされ、社会現象化した作品が、2023年9月13日に40周年を迎えた。
【動画】ジャギ登場！公開された『北斗の拳』完全新作の第2クール映像
本日最終話14話が放送・配信され、本編の最後に第2クール解禁（第15話予告編）映像が公開。ついに登場した北斗四兄弟のひとり、ジャギが印象的な予告となっている。
新作アニメは原作漫画『北斗の拳』生誕40周年を記念して制作されるもの。作アニメは映画『真救世主伝説 北斗の拳』第五部 ZERO ケンシロウ伝（2008年公開）以来、18年ぶりで、2026年4月〜6月に第1クールが放送され、新スタッフ・キャストと最新の映像技術で原作の魅力を余すこと無く忠実に映像化していく。
今でも多くの読者に愛されており、コミックスの累計発行部数は全世界で1億部を突破。テレビアニメ化（1984〜87年、1987〜88年）や劇場版アニメ化（1986年、2006年、2007年、2008年）、ミュージカル化（2021年）もされ、社会現象化した作品が、2023年9月13日に40周年を迎えた。
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