Mrs.GREEN APPLEのスタジアムツアーファイナルをABEMA PPVで生配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にてMrs. GREEN APPLEのスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』の模様を７月５日（日）18時30分より生配信することを決定。また、本イベントのチケットを６月26日（金）12時より発売開始した。
本ツアーは、東京・MUFGスタジアムで４月と７月に計４日間、大阪・ヤンマースタジアム長居で５月に２日間の計６日間にわたり開催。MUFGスタジアム（国立競技場）での４日間開催は、嵐に続き史上２組目、バンドとしては史上初の快挙となる。さらに、ヤンマースタジアム長居の２公演と７月のMUFGスタジアム２公演はファンクラブ会員限定公演となっており、こちらもアーティスト史上初の試み。
このたび「ABEMA PPV」では、ファンクラブ会員限定という特別な空間で行われる７月５日（日）のツアーファイナルを生配信。『ゼンジン未到』シリーズは、Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代からライブハウス規模で開催してきた象徴的なツアーであり、2024年夏の『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』以来、およそ２年ぶりの開催。なお、生配信終了後の７月12日（日）より24時間限定のアーカイブ配信も実施。本配信は「ABEMA PPV」にて６月26日（金）12時からチケットの販売を開始し、チケットを5,000円（税込）で購入し視聴することができる。
(C) Mrs. GREEN APPLE All Rights Reserved.
本ツアーは、東京・MUFGスタジアムで４月と７月に計４日間、大阪・ヤンマースタジアム長居で５月に２日間の計６日間にわたり開催。MUFGスタジアム（国立競技場）での４日間開催は、嵐に続き史上２組目、バンドとしては史上初の快挙となる。さらに、ヤンマースタジアム長居の２公演と７月のMUFGスタジアム２公演はファンクラブ会員限定公演となっており、こちらもアーティスト史上初の試み。
(C) Mrs. GREEN APPLE All Rights Reserved.