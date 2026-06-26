女子プロたちが「水切りショット」に挑戦！ まさかのカメラマン直撃ショットに驚きの表情を見せたのは？
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。国内女子ツアー「EARTH MONDAMIN CUP」の練習ラウンドで恒例となっている「水切りショット」に、女子プロたちが挑戦する姿を動画で公開した。
【動画】思った以上に悪戦苦闘？ 女子プロたちが水切りショットに挑戦！
9番の池越えショートホールに設けられた特設ティに、ニコニコ笑顔で登場したのは青木瀬令奈だ。対岸にいるカメラマン狙いを宣言すると、ボールは真っ直ぐその方向に。何かの持ち物に当たったようで、ボールは大きく跳ね返っていた。2人目、3人目の小林光希と安田祐香もカメラマンを目標にしていたが、カメラマンは撮影に集中していたためか、ボールが自分に向かって飛んできていたことには気づいていない様子だった。高木優奈は綺麗な水切りショットを放ったが、対岸の縁に跳ね返されて失敗。同組の六車日那乃がワンバウンドで池越えに成功すると、「水切ってないよ！」と悔しそうにクレームを入れていた。吉田鈴は綺麗な水切りショットでワンオンに成功すると両手を挙げて喜びを表現。加藤麗奈はまさかのワンバウンドでカメラマンを直撃。大げさに倒れるカメラマンを見て驚きの表情を浮かべていた。そして最後の尾関彩美悠も完璧な力加減で成功させていた。投稿を見たファンは「皆さん楽しそうでまた違うカオが見れてとても良かったです」と練習ラウンドならではの楽しいイベントを喜んでいた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本女子ツアー史上最高の優勝賞金がかかった大会 選手たちが考える使い道は？「豪邸を建てたい！」から「好きなだけUFOキャッチャー」まで
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
満開のアジサイの前で、イ・ボミとママの2ショットに大反響！「お母さんもきれい」「歳の離れた姉妹ですね」
パターだけは左打ちの剛力彩芽、可愛い笑顔にコメント殺到！「一緒にゴルフしたいです」
【動画】思った以上に悪戦苦闘？ 女子プロたちが水切りショットに挑戦！
9番の池越えショートホールに設けられた特設ティに、ニコニコ笑顔で登場したのは青木瀬令奈だ。対岸にいるカメラマン狙いを宣言すると、ボールは真っ直ぐその方向に。何かの持ち物に当たったようで、ボールは大きく跳ね返っていた。2人目、3人目の小林光希と安田祐香もカメラマンを目標にしていたが、カメラマンは撮影に集中していたためか、ボールが自分に向かって飛んできていたことには気づいていない様子だった。高木優奈は綺麗な水切りショットを放ったが、対岸の縁に跳ね返されて失敗。同組の六車日那乃がワンバウンドで池越えに成功すると、「水切ってないよ！」と悔しそうにクレームを入れていた。吉田鈴は綺麗な水切りショットでワンオンに成功すると両手を挙げて喜びを表現。加藤麗奈はまさかのワンバウンドでカメラマンを直撃。大げさに倒れるカメラマンを見て驚きの表情を浮かべていた。そして最後の尾関彩美悠も完璧な力加減で成功させていた。投稿を見たファンは「皆さん楽しそうでまた違うカオが見れてとても良かったです」と練習ラウンドならではの楽しいイベントを喜んでいた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本女子ツアー史上最高の優勝賞金がかかった大会 選手たちが考える使い道は？「豪邸を建てたい！」から「好きなだけUFOキャッチャー」まで
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
満開のアジサイの前で、イ・ボミとママの2ショットに大反響！「お母さんもきれい」「歳の離れた姉妹ですね」
パターだけは左打ちの剛力彩芽、可愛い笑顔にコメント殺到！「一緒にゴルフしたいです」