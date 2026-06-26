6月24日、ナインティナインの岡村隆史が、SNS「Threads（スレッズ）」でアカウントを開設。初投稿で添付した写真が波紋を広げている。

岡村は《NHKさんの食堂で 豚の生姜焼き定食》と綴り、写真には、ピンクや黄色などの色が入った鮮やかなシャツを着た岡村が食事をしている姿があった。

心が和むオフショットに多くのファンからの反響が集まったが、中にはある部分への指摘が目立っていた。

《箸の持ち方よ》

《箸持ち、練習しては？》

食事をする岡村の箸の使い方に厳しい声が相次いだのだ。

「写真の岡村さんは、生姜焼き定食を食べています。しかし、小鉢のおかずを取る箸に添える手は、3本の指で真っ直ぐ支えるような不自然な持ち方だったのです。撮影したタイミングで、偶然そのような持ち方に見えてしまった可能性はありますが……」（芸能プロ関係者）

写真には4万件以上のいいねが集まり、アカウント自体もすでに23万人以上のフォロワーを獲得している。しかし、やや不安が漂う船出となった。

「岡村さんは、2017年6月に放送されたラジオ番組『オールナイトニッポン』の生放送中、X（旧Twitter）を開設したことがあります。しかし、ちょっとしたつぶやきがすぐにニュース記事になることから、『怖いので止めます』と発言。たった1時間半でアカウントを削除したのです」（前出・芸能プロ関係者）

今度はいつまで続くのだろうか。