Crystal Kay、9月より全国3都市5公演を巡るビルボードライブツアー開催決定
Crystal Kayが、2026年9月より全国3都市5公演を巡るビルボードライブツアーの開催を発表した。
今回のツアーは、これまでのキャリアを彩ってきた楽曲から最新曲まで、現在のCrystal Kayの魅力を存分に体感できる内容になるとのことだ。
なお、本ライブツアーのチケットは、7月4日よりCrystal Kay Digital Membership会員先行抽選受付がスタートする。
◾️＜Crystal Kay Billboard Live Tour 2026＞
◇ビルボードライブ東京（1日2回公演）
2026年9月24日（木）
2026年9月25日（金）
1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30
◇ビルボードライブ横浜（1日2回公演）
2026/10/29（木）
1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30
◇ビルボードライブ大阪（1日2回公演）
2026年11月9日（月）
2026年11月10日（火）
1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30
▼チケット料金
・ビルボードライブ東京
DXシートDUO \23,600（ペア販売）
DUOシート \22,500（ペア販売）
DXシート カウンター \11,800-
S指定席 \10,700-
R指定席 \9,600-
カジュアルシート \9,100（1ドリンク付）
・ビルボードライブ横浜
DXシートDUO \22,500（ペア販売）
DXシート カウンター \10,700-
S指定席 \10,700-
R指定席 \9,600-
カジュアル センターシート \10,200（1ドリンク付）
カジュアル サイドシート \9,100（1ドリンク付）
・ビルボードライブ大阪
BOXシート \22,500（ペア販売）
S指定席 \10,700-
R指定席 \9,600-
カジュアルシート \9,100（1ドリンク付）
▼チケット発売日
・Crystal Kay Digital Membership会員先行抽選受付：
2026年7月4日（土）15:00〜7月12日（日）23:00
・Club BBL会員・法人会員先行(ビルボードライブ)：
2026年7月19日（日）正午12:00〜
・ゲストメンバー・一般発売(ビルボードライブ／e+)：
2026年7月26日（日）正午12:00〜
※ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。
ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/
関連リンク
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