本日6月26日、PCゲーム・ソフトウェアのダウンロード配信プラットフォーム「Steam」における「サマーセール 2026」がスタートし、対象タイトルが公開された。

「Steam サマーセール」は年に4回実施されるSteam全体の季節のセールイベントの1つ。今年は6月26日から7月10日2時まで開催され、期間中は対象タイトルをお買い得価格で購入できる。

Steamストアページではセール商品のラインナップが公開。「バイオハザード レクイエム」、「サイレントヒル f」といった話題作がトップページでピックアップされているほか、カテゴリ別などからもセールタイトルを検索できるようになっている。

□Steamのページ

【セール対象商品（一部）】

「BIOHAZARD requiem」 価格：8,990円 → 7,192円（20%OFF）

「SILENT HILL f」 価格：8,580円 → 4,290円（50%OFF）

「ディアブロ IV」 価格：6,700円 → 4,020円（40%OFF）

「Clair Obscur: Expedition 33」 価格：7,480円 → 5,984円（20%OFF）

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