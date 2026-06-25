◆パ・リーグ 楽天２―０西武（２５日・楽天モバイル最強パーク宮城）

楽天が西武に勝利し、３連勝を飾った。首位の西武を撃破して今季初の同一カード３連勝。吉井理人監督にとっては通算２００勝目になった。

先発した前田健は７回３安打無失点の好投。今季最多の１１４球を投げきって、今季初勝利を挙げた。吉井監督は「気合入ってましたね。さすがのピッチングだったと思います」と称賛した。

７回も前田健に託す決断をした指揮官。「１００球前後と思ってたんですけども、あそこ勝負の回だったんで、彼の日本の初勝利もかかってるし、マエケンに勝負させた方がいいかなと思って、ちょっと多くなっちゃったけど、よく頑張ってくれました」と声を弾ませた。

この日、１軍昇格した中島をスタメンで起用。貴重な適時打を放った。吉井監督は「相手チームから見ていて、ほんとにセンスのあるいいバッターだったので、今年の成績がちょっとね、どうしたんだと思ったんですけども、今日は１打席目からしっかりスイングしてくれましたね」と喜んだ。