雪印メグミルクの公式Xが2026年6月25日、お笑い芸人・ムーディ勝山さんが自身とコラボした同社の「雪印コーヒー」を紹介したX投稿に「情報解禁担当者がざわついております」とコメントしたことについて、「フライングではないか」という声が寄せられたとして、その意図を説明した。

ムーディ勝山さんも「ヤバいフライングしたかも」

25年から「雪印コーヒー」のイメージキャラクターを務めているムーディ勝山さん。6月24日に「昨年はCM、そして今年はなんとパッケージになります！！」とXで報告。ムーディ勝山さんの写真が起用されたパッケージの画像も添えた。

続けて、「もう既に店頭で購入している方もいるようです！！」と、既に発売していることも伝えた。

パッケージの注ぎ口付近に記載されている開封方法を説明する図では、ムーディ勝山さんのトレードマークでもある「マイク」を手にしたイラストが。ムーディ勝山さんは、「パッケージの細かいところまでコーヒィ勝山仕様になっているの最高！！笑」と反応した。

これを雪印メグミルクの公式Xが引用。「情報解禁担当者がざわついております」と、泣き笑いの絵文字を付けて投稿した。

ムーディ勝山さんは「ヤバいフライングしたかも」としつつ、ハッシュタグで「#雪コの甘さで全てを受け流してください」とユーモアを交えて返していた。

Xユーザーからは、「解禁日まで受け流してしまったのか、、、！？w」「いいなぁ、このやり取り」「これは面白いｗ」といった笑いの反応が寄せられた一方、「何でざわついてるの？ムーディさんがなんか可哀想」「解禁したらいけなかったの？」といった疑問の声も寄せられていた。

「商品はすでに発売済みで、オープンな情報のもとでのやり取り」

雪印メグミルク公式Xは25日、ムーディ勝山さんとのやり取りについて、

「『情報解禁』という表現により、フライングではないかという受け止めも見受けられましたが、商品はすでに発売済みで、オープンな情報のもとでのやり取りとなります」

と、コラボパッケージ発売に関する情報解禁の「フライング」ではなかったことを説明した。

続けて、「ざわついていた」との表現について、「今後X投稿でご紹介予定の内容に、勝山さんをはじめ多くの方にいち早く気づいていただいたことを受けたものでした」とその意図を説明した。