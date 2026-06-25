「白くま」×ゴディバの“最強アイスクリーム”誕生 セブン‐イレブンで数量限定発売
セブン‐イレブン・ジャパンは、「白くまの贅沢チョコレート」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて30日より順次発売する。
【写真】フルーツがごろごろ…『白くまの贅沢チョコレート』
同商品は人気の練乳氷菓「白くま」と、チョコレートブランド「ゴディバ」の特別なコラボレーションアイス。昨年、一部の地域で限定販売した際、SNSを中心に大きな反響を呼んだため、今年はより多くの人へ届けられるよう、販売エリアを全国へと拡大する。
ゴディバならではの本場ベルギー産チョコレートを使用した濃厚な味わいと、すっきりとしたフルーツの甘酸っぱさが、練乳のやさしい甘さと絶妙に調和した、見つけた瞬間からワクワクするような、この夏一押しの商品となっている。
■商品詳細
『白くまの贅沢チョコレート』（税込496.80円）
濃厚なチョコレート氷に、なめらかなチョコレートソースを混ぜ込み、本場ベルギー産チョコレートを使用したダークチョコレートアイスを贅沢に組み合わせている。さらに、チョコフレークをプラスすることで、食感のアクセントにもなっている。
チョコレートの風味に加え、白くまならではの北海道産練乳、いちご果肉、みかん果肉をのせた特別な仕様。練乳とチョコレートのやさしく濃厚な甘さのなかに、シャリっとした果肉の甘酸っぱさが、ちょうどよいアクセントとなっている。
■担当者コメント
本格的な夏を前に、さっぱりとしたかき氷が恋しくなる時期ですが、同時に「自分へのご褒美に濃厚な味を楽しみたい」という気分も高まります。そこで今回は、白くまならではの爽やかさと、ゴディバの濃厚なコクを両立させるバランスにこだわりました。濃厚なチョコレート氷やフルーツの爽やかさと、ダークチョコレートアイスやチョコレートフレークが重なり合い、最後のひと口まで飽きずに食感の変化を楽しめる自信作です。本商品で夏の始まりを感じていただけるとうれしいです。
【写真】フルーツがごろごろ…『白くまの贅沢チョコレート』
同商品は人気の練乳氷菓「白くま」と、チョコレートブランド「ゴディバ」の特別なコラボレーションアイス。昨年、一部の地域で限定販売した際、SNSを中心に大きな反響を呼んだため、今年はより多くの人へ届けられるよう、販売エリアを全国へと拡大する。
ゴディバならではの本場ベルギー産チョコレートを使用した濃厚な味わいと、すっきりとしたフルーツの甘酸っぱさが、練乳のやさしい甘さと絶妙に調和した、見つけた瞬間からワクワクするような、この夏一押しの商品となっている。
『白くまの贅沢チョコレート』（税込496.80円）
濃厚なチョコレート氷に、なめらかなチョコレートソースを混ぜ込み、本場ベルギー産チョコレートを使用したダークチョコレートアイスを贅沢に組み合わせている。さらに、チョコフレークをプラスすることで、食感のアクセントにもなっている。
チョコレートの風味に加え、白くまならではの北海道産練乳、いちご果肉、みかん果肉をのせた特別な仕様。練乳とチョコレートのやさしく濃厚な甘さのなかに、シャリっとした果肉の甘酸っぱさが、ちょうどよいアクセントとなっている。
■担当者コメント
本格的な夏を前に、さっぱりとしたかき氷が恋しくなる時期ですが、同時に「自分へのご褒美に濃厚な味を楽しみたい」という気分も高まります。そこで今回は、白くまならではの爽やかさと、ゴディバの濃厚なコクを両立させるバランスにこだわりました。濃厚なチョコレート氷やフルーツの爽やかさと、ダークチョコレートアイスやチョコレートフレークが重なり合い、最後のひと口まで飽きずに食感の変化を楽しめる自信作です。本商品で夏の始まりを感じていただけるとうれしいです。