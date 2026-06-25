海鮮も肉も。どちらも主役の欲張り丼！かつや「海鮮三種とロースの醬油カツ」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「海鮮三種とロースの醬油カツ丼」「海鮮三種とロースの醬油カツ定食」を2026年6月26日(金)より期間限定で販売を開始する。
■海鮮も食べたい。ロースカツも食べたい。そんな願いを一杯に盛り込んだ
海老・鮭・イカの三種の海鮮フライと、食べ応えのあるロースカツを一度に楽しめる期間限定の海鮮カツ丼だ。かつお出汁の旨みを効かせた特製出汁醤油だれと、たっぷりの大根おろしを合わせることで、揚げ物でありながらさっぱりとした後味に仕上げた。海鮮の旨みと豚ロースの美味しさを一杯で味わえる、この時期だけの特別な一品だ。
■テイクアウトでお店の味をおうちや職場でも！
「海鮮三種とロースの醬油カツ丼」「海鮮三種とロースの醬油カツ定食」は、お弁当としてテイクアウトも可能だ。自宅でゆっくりとお食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンで利用できる。
■商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
【店内メニュー】
〇海鮮三種とロースの醬油カツ丼
通常店舗：860円(税込946円)/券売機店舗：税込950円
〇海鮮三種とロースの醬油カツ定食
通常店舗：960円(税込1,056円)/券売機店舗：税込1,060円
【テイクアウトメニュー】
〇海鮮三種とロースの醬油カツ丼弁当
通常店舗：860円(税込928円)/券売機店舗：税込950円
〇海鮮三種とロースの醬油カツ弁当
通常店舗：960円(税込1,036円)/券売機店舗：税込1,060円
〇その他メニュー
■とんかつ専⾨店「かつや」
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■商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
【店内メニュー】
〇海鮮三種とロースの醬油カツ丼
通常店舗：860円(税込946円)/券売機店舗：税込950円
〇海鮮三種とロースの醬油カツ定食
通常店舗：960円(税込1,056円)/券売機店舗：税込1,060円
【テイクアウトメニュー】
〇海鮮三種とロースの醬油カツ丼弁当
通常店舗：860円(税込928円)/券売機店舗：税込950円
〇海鮮三種とロースの醬油カツ弁当
通常店舗：960円(税込1,036円)/券売機店舗：税込1,060円
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