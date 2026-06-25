「押し入れのふすまに、マジックで『怒殺』って書いてあったんです」

お笑いコンビ、オアシズの大久保佳代子が、6月23日に出演した『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）で、20代後半に付き合っていた男性から「デートDV」を受けていたことを告白した。

大久保は、これまでも出演した番組で「デートの時間に遅れると雑誌の角で殴られた」「帰宅が遅いと鍋の中身を投げつけられた」などDV経験を語っている。

今回も「怒殺」と書かれた経緯について、「ちょっともめて、私が先に家を出たんです。彼を私の家に残して。しばらくして帰ってきたら、押し入れのふすまに太いマジックで『怒殺』って書いてあって、バンッて穴が開いていた」と振り返った。

「その元カレは典型的なDV男だったようですが、暴力を受けてすすり泣く大久保さんに『俺、カッとなっちゃうと自分が何やってるかわからなくなるんだ』と謝りながらキスをしてくるそうです。大久保さんは『そのキスで気持ちよくなっちゃって……』とすべてを許してしまったと、かつて別の番組で語っています。

ちなみに、その元カレは、大久保さんの誕生日に、盗難自転車をプレゼントしてくれたそうですよ」（芸能記者）

大久保は「怒殺」という言葉が、本当にあるのかどうかを知らなかったので「辞書で調べました」とネタに落とし込んだが、あまりの壮絶ぶりに、SNSでは震撼する声が寄せられていた。

そんな大久保は、最近、レギュラー出演するラジオ番組で「恋愛」について語ることが多くなっている。

1月8日放送の『ゴチャ・まぜっ天国！』（MBSラジオ）では、2025年の夏に「突如現れた年下のすごい健全な感じの、真っすぐなスポーツマンタイプの人と、ちっちゃい、一方通行の独り相撲の恋愛をした」と告白。

6月9日放送の『大久保佳代子・森本晋太郎のどうぞご自由に』（CBCラジオ）では、「職場で気になる男性がいる」という、男性と付き合ったことがない27歳の看護師に、自身の恋愛体験を交えてアドバイスをしている。

大久保は、好意の気持ちを伝える方法として「私は酒飲んでたから、お酒に頼ることが多かったですけどね。お酒の勢い、なし崩しパターン」と笑ったが、続けて「最近は基本に戻りましたね。人間っていうのは笑顔が一番素敵。笑顔がいい女の子、いいでしょ？ むっつりしてるより」と真剣に語りかけていた。

「大久保さんは彼氏に尽くすタイプです。朝もしっかり手料理を作り、彼氏が起きるのを待つそうです。その一方で、『（男性は）追い込んだら逃げていく。追い込み漁をしたらダメ』と、最後のひと押しを我慢するのが恋愛信条のようですから、もしかしたら恋愛の好機を逃してしまっているのかも……」（同）

壮絶なDVを受けていた当時から30年ほど経ったと思われるが、恋愛観に変化はあったのだろうか。