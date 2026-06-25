パソコンおよびモバイル向け周辺機器などを扱うロジクール（東京都港区）は、ワイヤレスマウス「Mobi Fold MF900」を2026年7月2日に発売する。

なめらかなスクロール操作「アダプティブタッチスクロール」搭載

同社初だという折りたたみ可能な構造を採用。約79グラムの軽量設計に加え、本体を折りたたんだ際の厚さは約21ミリと、ポケットにも収まる携帯性を実現した。

フル充電で最長30日間使用できるほか、1分間の充電で約22時間使える急速充電に対応。最大約90センチの落下テスト、5万回以上の折りたたみテストをクリアしたという耐久性を備えるほか、汚れやホコリの付着を軽減する防塵性シリコン素材を採用する。

なめらかで直感的なスクロール操作が可能な「アダプティブタッチスクロール」を搭載。一度の操作で100行単位のスクロールができ、縦長のドキュメントなども閲覧しやすい。

左右ボタンは静音クリック仕様で、タッチスクロール部に装備した進む/戻るボタンもクリック音を抑えた操作が可能。両ボタンは同社製品専用ソフトウェア「Logi Options+」を使えば、コピーやスクリーンショット、音量調節などの操作を割り当てるカスタマイズにも対応する。

最大3台の機器に接続でき、ボタン1つで切り替えられる「Easy-Switch」機能を備える。Bluetooth接続でも低遅延でスムーズな操作が可能なほか、独自のワイヤレス技術「Logi Bolt」（レシーバーは別売）にも対応するなど、安定したワイヤレス接続を実現している。

カラーはオフホワイト、グラファイト、ライラック（同社オンラインストア限定）の3色。

直販価格は1万4850円（税込）。