カシオは、「ポケットモンスター（ポケモン）」30周年を記念したG-SHOCKコラボレーションモデル「GA-110PKM-7AJR」を7月10日に発売する。7月1日から予約受付が開始予定で、価格は33,000円。

G-SHOCK「GA-110」をベースモデルに、1996年に発売されたゲームボーイ用ソフト「ポケットモンスター 赤・緑」、「ポケットモンスター 青」の3色を針・ボタン・ダイアル・ベゼルに配色したカラーリングで登場。バンド部には30周年を祝う特別仕様として30匹のポケモンをあしらい、9時側にあるインダイアルにはモンスターボール、針はピカチュウの後ろ姿をそれぞれモチーフにしたデザインで遊び心のあるディテールが添えられている。

パッケージの外箱にも30匹のポケモンがデザインされ、モンスターボールの形状を模したスペシャルパッケージと合わせ、特別な仕様で登場する。

なお、CASIOオンラインストアでは抽選予約販売を予定している。

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「GA-110PKM-7AJR」スペック

・耐衝撃構造

・20気圧防水機能

・タイマー

・ワールドタイム

・LEDライト

・ケースサイズ（縦×横×厚さ）：55 × 51.2 × 16.9mm

・質量：72g

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