【THE ONE PIECE】ティザー予告公開！ ルフィ役は田中真弓に決定！
Netflixにて、2027年2月より世界配信となる『THE ONE PIECE』の本編映像世界初公開となるティザー予告が公開された。また、日本語版モンキー・D・ルフィ役は田中真弓に決定した。
＞＞＞ティザー予告場面カットやキャストコメント画像をチェック！（写真8点）
1997年より週刊少年ジャンプにて連載開始の超人気マンガ『ONE PIECE』（尾田栄一郎・著／集英社刊）。2026年3月、既刊コミックスの全世界累計発行部数は遂に ”6 億部” を突破。『THE ONE PIECE』はマンガ『ONE PIECE』を「東の海（イーストブルー）編」第1話から再びアニメ化する新シリーズとして始動。制作は『SPY×FAMILY』、『進撃の巨人』などの大ヒットアニメを数多く手掛けてきたWIT STUDIOが担当し、2027年2月よりNetflixでの世界配信が決定している。
このたび、Netflixは "世界最大規模のアニメーション映画祭" アヌシー国際アニメーション映画祭2026にて、今後Netflixで世界配信を控える多彩な作品の新情報や素材解禁を行うパネルイベントを実施。
その中のNext on Netflix Animationにて、『THE ONE PIECE』の本編映像世界初公開となるティザー予告が公開された。
「富・名声・力」かつてこの世の全てを手に入れた男 ”海賊王” ゴールド・ロジャーが
死に際に放った一言が全世界の人々を海へと駆り立て、世は大海賊時代へと突入する。本作の主人公であるモンキー・D・ルフィも ”海賊王” を目指し、赤髪のシャンクスから預かった麦わら帽子とともに、 ”ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）” を求めて冒険の海へと漕ぎ出していく。どこまでも広がる美しく青い海と、きらめく波、澄み渡る青空に浮かぶ雲など鮮やかな表現が『THE ONE PIECE』の魅力を物語っている。フーシャ村から飛び出したルフィが直面するさまざまな敵との戦いや数々の出会いが描かれ、壮大な冒険のはじまりへ期待が高まっていく。さらに、ルフィが憧れる海賊・赤髪のシャンクスをはじめ、ロロノア・ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジら主要キャラクターの姿も初お披露目。ラストには近海の主へゴムゴムの銃（ピストル）を豪快に放つルフィの姿が描かれ、圧倒的迫力で映像は幕を閉じる。
そして、ティザー予告で「ゴムゴムの……銃（ピストル）！！！！」と叫ぶルフィの声と共に、ルフィ役は田中真弓に決定したことが公開された。
製作陣からの熱いラブコールに応える形で実現したこのキャスティング。そんな田中真弓からはルフィ役での出演にあたってコメントが到着。「ルフィとして『THE ONE PIECE』という新しいシリーズに参加できて嬉しいです。本当に楽しくアフレコができたので、たくさんの人に見て欲しいです」と本作への熱い想いが詰まったコメントが寄せられた。
さらに、監督を務めた肥塚正史からは、「声優さんたちには非常に気持ちの入った素晴らしい演技をしていただいたので、作画チームもそれに負けないように120%の力を常に出してもらっています」と力を込める。さらに、「（原作コミックの）連載がはじまった当時、未知のワクワク感をルフィが抱いて大海原に出るのと同じような気持ちで、この後どうなるんだろうという思いが毎週押し寄せてくるワクワクがあったのを覚えています」と「ONE PIECE」愛を熱弁。
「僕らはとにかく尾田先生が作った漫画の面白い ONE PIECE という作品を全力でアニメ化するということを考えています。今一度、最初から新しい ONE PIECE を見てもらいたいという思いを大事に作っています」と作品への意気込みを力強く語った。
新たな大冒険に向け動きはじめた「THE ONE PIECE」のさらなる続報に乞うご期待。
（C）尾田栄一郎／集英社・「THE ONE PIECE」製作委員会
＞＞＞ティザー予告場面カットやキャストコメント画像をチェック！（写真8点）
1997年より週刊少年ジャンプにて連載開始の超人気マンガ『ONE PIECE』（尾田栄一郎・著／集英社刊）。2026年3月、既刊コミックスの全世界累計発行部数は遂に ”6 億部” を突破。『THE ONE PIECE』はマンガ『ONE PIECE』を「東の海（イーストブルー）編」第1話から再びアニメ化する新シリーズとして始動。制作は『SPY×FAMILY』、『進撃の巨人』などの大ヒットアニメを数多く手掛けてきたWIT STUDIOが担当し、2027年2月よりNetflixでの世界配信が決定している。
その中のNext on Netflix Animationにて、『THE ONE PIECE』の本編映像世界初公開となるティザー予告が公開された。
「富・名声・力」かつてこの世の全てを手に入れた男 ”海賊王” ゴールド・ロジャーが
死に際に放った一言が全世界の人々を海へと駆り立て、世は大海賊時代へと突入する。本作の主人公であるモンキー・D・ルフィも ”海賊王” を目指し、赤髪のシャンクスから預かった麦わら帽子とともに、 ”ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）” を求めて冒険の海へと漕ぎ出していく。どこまでも広がる美しく青い海と、きらめく波、澄み渡る青空に浮かぶ雲など鮮やかな表現が『THE ONE PIECE』の魅力を物語っている。フーシャ村から飛び出したルフィが直面するさまざまな敵との戦いや数々の出会いが描かれ、壮大な冒険のはじまりへ期待が高まっていく。さらに、ルフィが憧れる海賊・赤髪のシャンクスをはじめ、ロロノア・ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジら主要キャラクターの姿も初お披露目。ラストには近海の主へゴムゴムの銃（ピストル）を豪快に放つルフィの姿が描かれ、圧倒的迫力で映像は幕を閉じる。
そして、ティザー予告で「ゴムゴムの……銃（ピストル）！！！！」と叫ぶルフィの声と共に、ルフィ役は田中真弓に決定したことが公開された。
製作陣からの熱いラブコールに応える形で実現したこのキャスティング。そんな田中真弓からはルフィ役での出演にあたってコメントが到着。「ルフィとして『THE ONE PIECE』という新しいシリーズに参加できて嬉しいです。本当に楽しくアフレコができたので、たくさんの人に見て欲しいです」と本作への熱い想いが詰まったコメントが寄せられた。
さらに、監督を務めた肥塚正史からは、「声優さんたちには非常に気持ちの入った素晴らしい演技をしていただいたので、作画チームもそれに負けないように120%の力を常に出してもらっています」と力を込める。さらに、「（原作コミックの）連載がはじまった当時、未知のワクワク感をルフィが抱いて大海原に出るのと同じような気持ちで、この後どうなるんだろうという思いが毎週押し寄せてくるワクワクがあったのを覚えています」と「ONE PIECE」愛を熱弁。
「僕らはとにかく尾田先生が作った漫画の面白い ONE PIECE という作品を全力でアニメ化するということを考えています。今一度、最初から新しい ONE PIECE を見てもらいたいという思いを大事に作っています」と作品への意気込みを力強く語った。
新たな大冒険に向け動きはじめた「THE ONE PIECE」のさらなる続報に乞うご期待。
（C）尾田栄一郎／集英社・「THE ONE PIECE」製作委員会
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