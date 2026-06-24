【マニアック天気】台風7号が26日に沖縄本島へ最接近！東日本で1ヶ月分の雨量となる場所も

気象予報士の松浦悠真が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」にて、「【台風7号・8号】沖縄は暴風域へ 27日は西～東日本で警報級大雨のおそれ｜台風情報 #台風 #台風7号 #台風8号」と題した動画を公開した。動画では、発生中の台風7号と8号の進路予想や、日本各地への具体的な影響について解説している。



現在、日本周辺には台風8号と7号が存在しており、ダブル台風として広範囲に影響を及ぼす見込みである。まず、マリアナ諸島付近にある台風8号は、発達しないまま日本の南海上へ進み、26日には熱帯低気圧に変わる予想となっている。しかし、その後も北上を続け、東日本の太平洋側に大雨をもたらすという。



一方、強い勢力となっている台風7号は、25日に先島諸島、26日には沖縄本島から奄美地方へと最接近する見込みである。特に沖縄本島は危険半円に入り、猛烈な風が吹く恐れがあるため、松浦は「暴風には厳重な警戒が必要です」と強調した。その後、台風7号は27日にかけて西日本から東日本の太平洋沿岸へと進むと予測されている。



東日本の太平洋側では、先行する台風8号がもたらす雨雲と、後から接近する台風7号の影響が重なることで、積算雨量が大幅に増加する。松浦は、場所によっては「7月1ヶ月分の雨が降るというところも出てきそうです」と警告した。また、九州南部などでは既に線状降水帯が発生して地盤が緩んでおり、土砂災害のリスクが急激に高まる恐れがあるとも指摘している。



週末にかけて広い範囲で大雨や暴風が予想されており、交通機関への影響も強く懸念される。松浦は週末に移動を予定している視聴者に対し、「時間に余裕を持った行動、そして危険な行動は避けるというところを徹底するようにしてください」とアドバイスを送った。今後の最新の気象情報に注意し、早めの備えと安全確保に努めたい。