福田ユミプロデュース 舞台『定や、定』上演決定

―― なぜ私たちは、阿部定を忘れられないのか。

脚本・高木登（鵺的×演出・浜谷康幸×出演・寺十吾／福田ユミ

2026年7月15日（水）～19日（日）東京・中野「劇場HOPE」

俳優・福田ユミがプロデュースを務める舞台『定や、定』の上演が決定した。

福田ユミプロデュース公演の第4弾となる本作は、2026年7月15日（水）から19日（日）まで、東京・中野「劇場HOPE」にて上演される。

1936年、日本中を震撼させた「阿部定事件」。

事件から90年近くが経った今もなお、その名は語り継がれ、映画・小説・演劇など数多くの作品の題材となってきた。

本作『定や、定』は、センセーショナルな「事件」として消費され続けてきた阿部定を、一人の人間として見つめ直す二人芝居である。

脚本を手掛けるのは、劇団「鵺的」を主宰し、人間の欲望と社会の闇を鋭く描いてきた高木登。

阿部定が生涯にわたり腐れ縁を続けた男“A”役には、舞台・映像の第一線で確かな存在感を放つ寺十吾。

演出には、骨太な人間ドラマで高い評価を受ける浜谷康幸を迎える。



阿部定という女

ー 欲望か、愛か。ー STORY阿部定という女ー 欲望か、愛か。ー 空気を読み、正解を求められる時代。

阿部定は決して肯定される存在ではない。

しかし彼女は、誰もが本音を飲み込みながら生きるなかで、自らの感情や欲望から最後まで目を逸らさなかった一人の人間でもあった。

その危うさと純粋さは、現代を生きる私たちに何を問いかけるのか。

昭和という時代を生きた一人の女の人生を通して、人間の“業”と“愛”の本質に迫る。

詳細は公式サイトで。

（文：福田ユミプロデュース 和田 剛 監修：エントレ編集部）