「連続的に試合ある方がコンディションを維持できるタイプ」日本代表の“ダイナモ”佐野海舟が初のW杯で見せる目覚ましい進化

「連続的に試合ある方がコンディションを維持できるタイプ」日本代表の“ダイナモ”佐野海舟が初のW杯で見せる目覚ましい進化