「ぞうさんパンツかわいい」「お兄ちゃん忘れられてる」なでしこDF北川ひかるが2人旅を報告
エバートンウィメンの日本女子代表(なでしこジャパン)DF北川ひかるが24日に自身のインスタグラム(@hiiiiiiika14)を更新し、父とのタイ旅行を報告した。
北川は「お父さんと2人旅 大好きなタイ料理とずっと見たかったピンクのガネーシャ さいっこうでした」と綴り、写真を投稿。白のトップスやゾウの絵柄が入ったパンツを着用し、タイの有名な寺院「ワット・サマーン・ラッタナーラーム」にある巨大なピンクのガネーシャ像の前でカメラに収まっている。
これにバーミンガムウィメンのMF宮川麻都(@asachel_55)は「ぞうさんパンツかわいい」と反応。北川の兄でアスレティックトレーナーの北川拓見氏(@takumi__kitagawa)は「お兄ちゃん忘れられてる」と書き込んでいる。また、ファンからも「いつもかわいい」「ようこそタイへ」「お父さんになりたい!」などのコメントが寄せられた。
北川は「お父さんと2人旅 大好きなタイ料理とずっと見たかったピンクのガネーシャ さいっこうでした」と綴り、写真を投稿。白のトップスやゾウの絵柄が入ったパンツを着用し、タイの有名な寺院「ワット・サマーン・ラッタナーラーム」にある巨大なピンクのガネーシャ像の前でカメラに収まっている。
これにバーミンガムウィメンのMF宮川麻都(@asachel_55)は「ぞうさんパンツかわいい」と反応。北川の兄でアスレティックトレーナーの北川拓見氏(@takumi__kitagawa)は「お兄ちゃん忘れられてる」と書き込んでいる。また、ファンからも「いつもかわいい」「ようこそタイへ」「お父さんになりたい!」などのコメントが寄せられた。
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