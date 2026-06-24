カーリング女子で２６年ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスでスキップを務めた吉村紗也香（３４）が２４日、現役引退を発表した。

発表全文は次の通り。 「この度、２０２５−２０２６シーズンをもちまして、現役を引退する決断をいたしました。

カーリングを始めて２５年、たくさんの方々に支えていただきながら競技を続けることができました。

嬉しいこと、楽しいこと、悔しいこと、辛く苦しいことも数えきれないほどの経験をさせていただき、その一つひとつが私を成長させてくれた大切な時間でした。

なによりカーリングが大好きだからこそ、ここまで挑戦を続けてくることができたと思います。

オリンピックを目指し始めて１６年。何度も壁にぶつかり、辛く悔しい気持ちを経験しながらも前を向き挑戦してきました。

『オリンピックで金メダル獲得』という、大きな目標に向かって歩んできたこの４年間、また私自身、妊娠・出産を経験し生活も大きく変わりました。

育児と競技と仕事、想像の何倍も忙しい毎日でしたが、その分とても充実した日々でもありました。

それぞれの場面においてもメリハリをつけられるようになり、競技への向き合い方や考え方が変わっていきました。

競技生活を送っている中で、自分の気持ちにも大きな変化がありました。

それは『子供、家族の時間を大事にしたい』という気持ちが大きくなってきたことです。

さまざまな葛藤もありましたが、２０２５−２０２６シーズンが始まる前に『これが最後のオリンピックへの挑戦にしよう』と決意し、『何が何でもオリンピックに絶対行く！！』と覚悟を持ち、１年間走り抜くことを決めました。

オリンピックでの結果は決して満足のいくものではなく、多くの悔しさが残りましたが、最後まで諦めず挑戦出来たこと、私にとってもチームにとっても大きな誇りです。

ここまで私たちを支えてくださった皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。

私たちと一緒に目標に向かって前を見続け、最後まで信じ続けてくれたスポンサーの皆さま、本当に温かいご支援と応援ありがとうございました。そして、素晴らしい環境を整えていただき、心から感謝申し上げます。

会場や配信の先から応援してくださったファンの皆さま、そしてＣＬＯＶＥＲＳの皆さん！皆さんからいただく温かい言葉や声援は、いつも大きな力になっていました。どんな時も私たちを信じ、支え続けてくださり本当にありがとうございます。

そして、いつもそばで応援してくれた家族。

カーリングが大好きで自分がやりたいと思ったことに挑戦させてくれて、どんな時も変わらず応援し続けてくれた両親。競技生活を送る中で、国内外の長期遠征や大会期間など家を空けることも多い中、競技に集中できる環境を整えてくれた夫と夫の両親。家族の支えがあったからこそ、今の私があります。本当にありがとう！！

そしてフォルティウスのみんな。嬉しいことも、辛いことも、思うような結果が出ず悩んだ日もいっぱいあったけど、どんな時もみんなで支え合って励まし合いながら、最後まで諦めずに挑戦し続けることができたと思います。

みんなとだから乗り越えられたこと、みんなとだから見ることができた景色がたくさんありました。

たくさん笑って、たくさん悩んで、一緒に成長できたこと、そして何より私を信じて支えてくれて、一緒に戦ってくれて本当にありがとう！！みんなと過ごした時間は私の宝物です！

これからもみんなの挑戦を近くで応援しています！！！

２５年間、関わってくださった全ての方々に感謝いたします。本当にありがとうございました。

今後につきましては、選手としてではなくなりますが、フォルティウスの吉村紗也香として活動を続けていきます。

普及や育成、地域貢献をはじめ、チームの広報活動に携わりながら、これからもカーリングの魅力を伝えていきたいと思っています。

新たなステージでも”自分らしく”一歩ずつ歩んでいきたいと思います。今後とも、フォルティウス吉村紗也香をどうぞよろしくお願いいたします！ フォルティウス 吉村紗也香」

吉村は同世代の藤沢五月らとしのぎを削ってきた。２２年北京五輪代表を逃した後は、第１子を出産し、ママさんカーラーとしてカムバック。昨年９月に行われたミラノ・コルティナ五輪日本代表候補決定戦でこれまで何度も立ちはだかってきた五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレらを破って、日本代表に。世界最終予選で切符を手にし、５度目の挑戦で悲願の五輪出場を決めた。本大会では２勝７敗で１次リーグ敗退に終わった。