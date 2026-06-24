みなみかわ、実は“難関大”の法学部出身だった 司法試験目指した過去も「あ、無理やなって」
お笑い芸人・みなみかわが23日深夜放送のTOKYO MX『小峠英二のなんて美だ！』（深0：00）に出演。難関大卒業の経歴を明かした。
【写真】実はこの方も！「めっちゃ痩せたね！」と話題の関西大卒の女性芸人
この日、番組のテーマが裁判だったこともあり、MCの小峠英二（バイきんぐ）から「（傍聴に）行ったことある？」と聞かれると、みなみかわは「ないんですけど、でも僕法学部なので」と明かし、「関西大学法学部なので」と具体名も語った。
共演者から「優秀！」と驚く声が上がる中、みなみかわは「僕、ほんまに司法試験目指してた時あったんですよ。2ヶ月でやめたんですけどね。あ、無理やなって」とも振り返った。
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この日、番組のテーマが裁判だったこともあり、MCの小峠英二（バイきんぐ）から「（傍聴に）行ったことある？」と聞かれると、みなみかわは「ないんですけど、でも僕法学部なので」と明かし、「関西大学法学部なので」と具体名も語った。
共演者から「優秀！」と驚く声が上がる中、みなみかわは「僕、ほんまに司法試験目指してた時あったんですよ。2ヶ月でやめたんですけどね。あ、無理やなって」とも振り返った。