この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

社労士のたかこ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【賃金設計】「頑張ったら昇給」は最悪の基準。中小企業が知るべき給与の仕組み」を公開した。動画では、中小企業が抱える人材流出の根本的な原因を解き明かし、時代に合った新たな賃金設計の重要性と具体的な仕組み作りについて提言している。



経営者の間でよく聞かれる「今の若い人はすぐ辞める」という悩みについて、たかこ先生は半分は事実と認めつつも、残りの半分は「会社の給料の仕組みが昔のまま変わっていない」ことが原因だと指摘する。中小企業が給料を上げにくい背景には、社長が出し渋っているわけではなく、下請けや安売りを中心とした利益が残りにくい構造的な問題があると説明した。



その上で、給料を上げる元手がないのであれば、「給料の上げ方をちゃんと設定しましょう」と解決策を提示。賃金を「最低賃金などの入り口の賃金」「定着してほしい既存社員の基本給・役割給」「成果や責任」という3つの層に分けて考える重要性を語った。勤続年数で給料を決める時代は終わったとし、担っている役割や後輩の育成など「会社を支えている人に払う」という考え方への転換を促している。



さらに、昇給のルールを言語化することの必要性も強調した。「頑張ったら上げるじゃダメなのよ」と曖昧な評価基準を強く否定。「仕事が一人で回せるようになった」「クレームの対応ができます」など、「何ができるようになったら上がるのか」を具体的に文書化し、到達点を昇給の条件として明文化することが大切だと説いた。



最後にたかこ先生は、限られた原資を全員一律にばらまくのではなく、役割と貢献度に応じたメリハリのある賃金設計が必要だと結論づけた。正しい知識と仕組みを持たない会社は優秀な人材から消えていくと警鐘を鳴らし、「この賃金設計図を手にしたかどうかで決まる」と、経営者に向けて自社の仕組みを見直すよう強く呼びかけた。