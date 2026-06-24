ぎっくり腰で絶望の母を救った小学生娘のワンオペ育児 「全部やる！」頼もしさに「お母さんの背中見てまっすぐ育ってますね」
朝、下の子どもたちを抱っこしようとした瞬間にぎっくり腰になり、動けなくなってしまった母親を、小学生の長女（ねぇね）が「全部やるから！」と献身的に助ける。この様子を収めた動画が353.9万回再生を超える反響を呼び、「お母さんの苦労分かってるからこその行動だね」「お姉ちゃん偉いし頼もしいですね」「お母さんの背中見てまっすぐ育ってますね」「親御さんの教育の賜物ですよ！」などとコメントが寄せられた。絶体絶命のピンチを救った頼もしい長女の活躍と家族の絆について、お母さんに話を聞いた。
【別カット】料理・おむつ替え・寝かしつけ…手際の良い小学生ママ
◆ぎっくり腰で動けない…絶望していたところ、「全部やるから！」と自ら名乗り出た長女
――ぎっくり腰で動けなくなりワンオペの危機に直面した際、ねぇねが「全部やるから！」と自ら名乗り出てくれた時の心境を詳しく教えていただけますか？
「もー本当にどうしようって絶望していたのでとっても嬉しかったし、本当にありがたかったです。ねぇねがいなかったら子育てできませんでした。本当に感謝です」
――「ちょっとでも動いたら怒られた」とのことですが、当時のねぇねはどのような様子でママを気遣い、看病してくれていたのでしょうか？
「ちょっとでも赤ちゃんのお世話をしようとしたら、『動いたらあかん！』と言って、必要なものを持って来てくれたり、『大丈夫？』と声を掛けてくれたりと、気遣ってくれていました」
――ミルク作りやオムツ替え、お風呂など多岐にわたる家事と育児を完璧にこなすねぇねの姿を見て、特に驚いたことや感心した場面はどこですか？
「いつもねぇねが主体的にやってくれているので、とくに驚くことはないのですが（笑）、嫌いなオムツ替えと洗い物をやってくれていたのは感心しました」
――普段のねぇねはどのような性格で、下の子たち（みったん、とーと）にとってどのような存在ですか？
「とっても明るく天真爛漫なお姉ちゃんです。そして何より優しくて、純粋な子です。みったんもとーともお姉ちゃんのことが大好きで信頼しているのがよくわかります。みったんは『ねぇねが大好きやから！』と言って夜は一緒に寝てくれますし、とーとは赤ちゃんなりにお姉ちゃんが帰って来たりすると笑って出迎えたり、お姉ちゃんが近づくと笑ったりと、とっても嬉しそうにしています！」
――今回の頼もしい大活躍を経て、その後にねぇねへ伝えた特別な感謝の形があれば教えてください。
「他の動画にも投稿していますが、ねぇねと2人の時間を作ってあげようと2人でお出かけに行きました。そして、ねぇねが欲しがっていたコスメを買ってあげて、2人でカラオケにも行きました！ ねぇねが1日中嬉しそうにしてくれていたのでこちらもとっても嬉しかったです。そんな中でもみったんにお土産を買ってあげていました。とっても優しいねぇねです」
◆ぎっくり腰で動けない…絶望していたところ、「全部やるから！」と自ら名乗り出た長女
――ぎっくり腰で動けなくなりワンオペの危機に直面した際、ねぇねが「全部やるから！」と自ら名乗り出てくれた時の心境を詳しく教えていただけますか？
「もー本当にどうしようって絶望していたのでとっても嬉しかったし、本当にありがたかったです。ねぇねがいなかったら子育てできませんでした。本当に感謝です」
――「ちょっとでも動いたら怒られた」とのことですが、当時のねぇねはどのような様子でママを気遣い、看病してくれていたのでしょうか？
「ちょっとでも赤ちゃんのお世話をしようとしたら、『動いたらあかん！』と言って、必要なものを持って来てくれたり、『大丈夫？』と声を掛けてくれたりと、気遣ってくれていました」
――ミルク作りやオムツ替え、お風呂など多岐にわたる家事と育児を完璧にこなすねぇねの姿を見て、特に驚いたことや感心した場面はどこですか？
「いつもねぇねが主体的にやってくれているので、とくに驚くことはないのですが（笑）、嫌いなオムツ替えと洗い物をやってくれていたのは感心しました」
――普段のねぇねはどのような性格で、下の子たち（みったん、とーと）にとってどのような存在ですか？
「とっても明るく天真爛漫なお姉ちゃんです。そして何より優しくて、純粋な子です。みったんもとーともお姉ちゃんのことが大好きで信頼しているのがよくわかります。みったんは『ねぇねが大好きやから！』と言って夜は一緒に寝てくれますし、とーとは赤ちゃんなりにお姉ちゃんが帰って来たりすると笑って出迎えたり、お姉ちゃんが近づくと笑ったりと、とっても嬉しそうにしています！」
――今回の頼もしい大活躍を経て、その後にねぇねへ伝えた特別な感謝の形があれば教えてください。
「他の動画にも投稿していますが、ねぇねと2人の時間を作ってあげようと2人でお出かけに行きました。そして、ねぇねが欲しがっていたコスメを買ってあげて、2人でカラオケにも行きました！ ねぇねが1日中嬉しそうにしてくれていたのでこちらもとっても嬉しかったです。そんな中でもみったんにお土産を買ってあげていました。とっても優しいねぇねです」