6月上旬の夕方、東京・新橋演舞場からすたすたと出てきたのは、いまをときめく“大女優”の野呂佳代だ。

「変装もいっさいなしで歩いていたいので、驚きました。マネジャーらしき男性と一緒に、大きなタンブラーを片手に持って、次の現場まで歩いていたみたいです。徒歩移動なのが意外でした」（通行人）

野呂は、ひと仕事終えた直後だった。

「野呂さんは、新橋演舞場で6月24日まで上演されている熱海五郎一座の『仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』に、沢口靖子さんとともにゲストヒロインとして出演中です。熱海五郎一座は、三宅裕司さんが座長を務める人気喜劇シリーズで、今回で12回めの公演です。野呂さんにとっては初参加となります」（芸能担当記者）

女優としての活動は、これだけにとどまらない。

「AKB48の元メンバーとして活動し、卒業後はバラエティ番組を中心に活躍してきた野呂さんですが、近年は女優としての存在感が高まっています。

2025年は日本テレビ系の『ホットスポット』『なんで私が神説教』、TBS系では『初恋DOGs』『フェイクマミー』などに出演しました。放送中の『銀河の一票』（フジテレビ系）では、主演の黒木華さんに次ぐ重要な役どころを務めています。このドラマは野呂さんの演技のおかげもあって、大好評。すでに10クール連続でドラマに出演している野呂さんですが、今後もオファーが止まることはなさそうです」

野呂の魅力について、舞台関係者はこう考察する。

「アイドル時代から“いじられキャラ”として知られる野呂さんですが、アイドル活動やバラエティで培われてきた“察する力”が活きているのだと思います。いじられることにも技術が必要なわけで、野呂さんは相手がツッコミたいポイントや、求めていることを瞬間的に察する力があるんです。

これが、演技の世界でも活きているのです。どういう役割で、どんな演技を求められているのか直観的にわかるタイプなんです。本人はとても素直な性格ですから、無駄なプライドや、自分のやりたい演技を押しつけてくることもない。タイトな撮影スケジュールである民放ドラマにとっては、本当にありがたいキャラクターです。

野呂さんクラスであれば、飲み物なんて周囲にお願いすればすぐに用意してもらえるはず。わざわざタンブラーを準備して持ち歩くところも、野呂さんらしい飾らなさですね」

野呂の快進撃は、まだ続きそうだ。