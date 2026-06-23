日経平均株価の急上昇の裏に何が？意外と知らない「半導体スーパーサイクル」と日本企業の強さ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「大人の学び直しTV」が「【日経平均の上昇が止まらない理由】AI半導体とキオクシアの仕組みを解説します。」を公開した。動画では、日経平均株価の急伸を牽引する半導体関連株と、時価総額で日本一となった半導体メモリー大手「キオクシア」を軸に、日本の半導体産業の真の強さと株価上昇のメカニズムについて解説している。



動画はまず、半導体を電気を通す状態と止める状態を高速で切り替える「技術全体の土台」と定義。その製造工程を、目に見えないほど小さな回路を何層にも積み上げる「超精密な版画づくり」に例え、精密な材料と装置が不可欠な総力戦であると説明した。



日本の半導体産業は、かつて完成品の分野で主役の座を失ったものの、現在ではシリコンウェハーやフォトレジスト、洗浄装置といった「素材・装置・精密部材」の分野で世界に「欠かせない国」となっているという。こうした目立たない工程ほど他国による代替が難しく、「日本企業の強さは目立たない場所にこそある」と指摘した。



さらに、株価急騰の背景として、AI向けデータセンターの需要増に言及。AIが普及すればするほど、膨大なデータを「大量に」「高速に」呼び出し、保存する場所が必要となる。そのため、キオクシアが主力とするNAND型フラッシュメモリーなどの「記憶する部品」の価値が見直されているのだ。



また、日経平均株価が上がり続けるカラクリについても言及。日経平均は株価そのものが高い銘柄の影響を受けやすい「価格加重型」の指数であるため、巨大テック企業による「異次元の設備投資」の恩恵を受ける日本の半導体関連株が上昇すると、指数全体が大きく押し上げられる構造になっていると解説した。



動画は、現在のAIブームが単なるソフトウェアの流行ではなく、物理的なインフラへの巨額投資であると結論付けている。従来の見方では読み切れない経済の転換点を迎える中、「新しい視点を学んでいかないとこれからの世界では大きな格差が生まれるかもしれない」と述べ、現代社会の構造変化を学ぶ重要性を読者に提示した。