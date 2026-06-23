一番くじ ONE PIECE -空に奏でる"島の歌声"（ラブ・ソング）-】 店頭販売：10月29日より順次発売予定 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ONE PIECE -空に奏でる"島の歌声"（ラブ・ソング）-」を10月29日より店頭にて順次発売する。価格は1回850円。

本商品は「ONE PIECE」の空島編をテーマにしたフィギュアやグッズなどが当たるキャラクターくじ。一番くじのフィギュアブランド「MASTERLISE EXPIECE」でエネル戦を再現した「モンキー・D・ルフィ」やウェイバーに乗った「ナミ」に加え、「モンブラン・クリケット」、「ワイパー」が登場する。

その他のラインナップは未定となっており、今後の発表に期待したい。

A賞 モンキー・D・ルフィ MASTERLISE EXPIECE

B賞 ナミ MASTERLISE EXPIECE

C賞 モンブラン・クリケット MASTERLISE EXPIECE

D賞 ワイパー MASTERLISE EXPIECE

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション