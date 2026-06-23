J1神戸は23日、元日本代表MF乾貴士（38）がJ2磐田に完全移籍すると発表した。乾は同じ静岡のJ2藤枝も獲得に動いていたが、磐田が争奪戦を制した。

乾は神戸のリリースで「ヴィッセル神戸に関わる皆様へ」と題するコメントを発表。「この度、ジュビロ磐田に移籍することになりました」と報告した。

「ヴィッセル神戸で活躍することを思い描いて加入させていただきましたが、応援いただく皆さんにたくさんのプレーを見てもらうことが無いまま移籍することになり残念な気持ちです。半年間という短い時間でしたがプロサッカー選手として初めてのタイトルを取れたこと、レベルの高い選手達と毎日刺激のある練習ができたこと、多くのサポーターの方に温かく受け入れていただき応援してもらえたことは本当に嬉しかったですし、自分にとってとても大切な半年間となりました」

「フロント・強化部の方々には僕のことが必要だと、熱い思いで声をかけていただきましたが、結果を出してチームに貢献出来なかったにも関わらず、僕のサッカー人生を尊重して今回の移籍を了承していただいたことを感謝しております。ヴィッセル神戸が、J1リーグ優勝、ACLEタイトルを取れることを心から願っています！！ルヴァンカップや天皇杯で対戦する時には負けないように頑張ります！！短い期間でしたが本当にありがとうございました！！」とコメントした。

また、磐田のリリースで「磐田が本来いるべき場所である『J1』の舞台に戻るために、今シーズンJ2優勝を必ず達成し、皆さんと喜びを分かち合いたいと思っています！！そのために、日々の練習、試合に勝つために必要な準備、僕に出来ることを全力で取り組んでいきます」と意気込みを語った。

磐田は25年シーズンまで清水を率い、今季神戸でコーチを務めた秋葉忠宏氏（50）が来季の監督に就任。補強を進める中、昨季まで秋葉監督率いる清水で主力として活躍し、今季は共に神戸の百年構想リーグ優勝に貢献した司令塔の獲得に動いた。

乾は百年構想リーグで6試合の出場にとどまったが、高い技術力は健在。秋葉監督の戦い方も熟知している。18年のW杯ロシア大会出場など長く日本代表や海外クラブでも活躍しており、若い選手への経験値の還元も期待される。

磐田には18年W杯ロシア大会でともに日の丸を背負ったGK川島永嗣（43）も在籍している。