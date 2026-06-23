美容師兼イラストレーターのTAKUOさんの漫画「社内恋愛 美容師あるある」がインスタグラムで4200以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

美容師として働く作者が見た社内恋愛あるある。バックルームでのスキンシップや時間差出勤、時には修羅場な展開もあるようで…読者からは「共感！」「バレバレなんだよな〜」「私の職場でも修羅場がありました」などの声が上がっています。

本人たちは隠しているつもりだけれど…

TAKUOさんは、インスタグラムやブログ「たくおの美容師物語」などで作品を発表しています。TAKUOさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「社内恋愛 美容師あるある」を描いたきっかけを教えてください。

TAKUOさん「社内恋愛はどの業種でもあると思うのですが、美容師は1日のほとんどを同じ空間で過ごす仕事です。営業中・練習中・片付け中・休憩中など一緒の時間が多く、距離感もとても近いです。バックルームも狭いですし…。だからこそ、美容師業界では社内恋愛が起こりやすいのかなって思います。ただ、お客さまには見えていない微妙な空気感や、スタッフだけが察する変化みたいなものがたくさんあるんですよね。その部分をリアルに描いたら、美容師さんたちに共感してもらえるかな、と思って描きました」

Q.美容業界において、社内恋愛は基本的にNGなのでしょうか。

TAKUOさん「お店によると思いますが、僕が働いていた5社のサロンは全てNGでした。でも、全てのサロンで社内恋愛は存在していましたね。逆に、規模が大きいサロンの中には、社員同士で恋愛して結婚までいくことを歓迎している会社もあるみたいです。何なら全店舗の出会いパーティがあるとか。社員同士で結婚してもらえれば、夫婦で長く働いてもらえますからね。経営という点では、とても合理的だなと思います」

Q.TAKUOさんは社内恋愛に対してどのような考えですか。

TAKUOさん「個人的には、全然悪いことではないと思っています。しかし、『バレているのに、バレていない感じ』で過ごしていて、逆にこちらが気をつかうシーンが結構あるんですよ。それは勘弁してほしいですね。けんかをしているときなんて、空気が最悪ですよ。あっ、否定派なのかもしれませんね（笑）」

Q.社内恋愛に、どのような場面で気付くことが多いですか。

TAKUOさん「シフト管理をしているときですね。『最近あの2人、いつも休みがかぶっているな』と思ってシフト表を見返したとき、『ピキーン！』と点と点がつながることがあるんです。そこから2人の様子を観察していくと、確信に変わり始めます。一線を越えている2人の空気感や距離感って、何となく分かりませんか。ちなみに、僕は直接聞いちゃうタイプです。『付き合ってるでしょ？』って。まあ、否定はされるのですが（笑）」

Q.実際に職場で、社内恋愛の修羅場を見たという経験はありますか。

TAKUOさん「修羅場というか、不倫が多いですね。妻子持ちの店長が、アシスタント2年目の女の子と不倫するパターン。大体1年目か2年目の女の子です。店長の奥さんが髪の毛を染めにきたときに、担当するのがその女の子。結構、地獄絵図ですよ。店長とアシスタントの不倫って、全国的に超あるあるなんですよね…」

Q.漫画「社内恋愛 美容師あるある」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

TAKUOさん「『分かりすぎる』『昔の職場を思い出した』『隠しているつもりなの、本人たちだけなんだよな』『うちの店にもこういう2人いた』といった、共感のコメントが多かったです。美容業界の人って、人間関係の空気感に敏感なので、細かい描写まで共感してもらえたのかなと思います」