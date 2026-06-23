メッシはオーストリア戦で2ゴール

アルゼンチン代表FWリオネル・メッシは、現地時間6月22日の北中米共催ワールドカップ（W杯）オーストリア代表戦で2ゴール。

W杯通算最多得点の新記録を達成すると、試合後に「今はこの瞬間を楽しんで、チームメートたちのところへ行きたい」と喜びを語った。

初戦でアルゼンチンはFWリオネル・メッシのハットトリックによりアルジェリア代表に3-0で勝利した。ドイツのミロスラフ・クローゼによるW杯史上最多の通算16得点に並んだことでも大きな話題になっていた。そしてこのゲームでは前半立ち上がりにFWラウタロ・マルティネスが獲得したPKのキッカーに立ったが、まさかの枠外への失敗となった。

それでも前半38分、アルゼンチンは左サイドに展開するとDFファクンド・メディナのクロスをFWチアゴ・アルマダがスルーし、走り込んできたメッシが左足で合わせてラストパスを中央で合わせゴール。W杯通算17得点の新記録を達成した。さらに後半アディショナルタイムに、自身のシュートのこぼれ球を自ら蹴り込んで、自身が作った新記録を早くも更新して通算18ゴールに伸ばした。試合はアルゼンチンが2-0で勝利した。また、この日のゴールでW杯出場試合連続ゴールを6試合に伸ばし、これも最多タイになった。

試合後に国際サッカー連盟（FIFA）のインタビューの応じたメッシは「この勝利をとてもうれしく思う。ここはW杯であり、すべての試合が非常に激しく、どのチームも良いプレーをする。だからこそ勝ち点6を手にして、決勝トーナメント進出を決められたことをうれしく思う」と勝利について話した。

自身の記録となった18ゴールについて、気に入っているゴールを挙げるならという質問には「分からない。正直、あまり覚えていないよ」と苦笑い。「今は疲れているし、あまり力も残っていないから、今すぐ考えるのは難しいよ。だから、今はこの瞬間を楽しんで、チームメートたちのところへ行きたい」と、喜びを語った。

今大会、開幕2試合で5ゴールと6月24日に39歳の誕生日を迎えるとは思えないプレーを見せているが「決められたかもしれないPKもあったね。ただ、もしそれを決めていたら他のゴールは生まれていなかったかもしれない。そういうことは誰にも分からないよ。それでも結果には満足しているし、戦いぶり、チームとしての取り組みにも満足だ。これからさらに良くなっていければと思う」と、さらに上を見据えた。

同じくフラッシュインタビューに応じたDFリサンドロ・マルティネスは、メッシについて「彼は頂点にいる選手で、僕たちはそれを楽しむべきだと思う。メッシは誰とも比較できない。これ以上言葉を尽くす必要はないでしょう。ただ、毎日ここで彼と一緒にいられることを本当にうれしく思う」と語っていた。

連覇を狙うアルゼンチンは勝ち点を6に伸ばして決勝トーナメント進出を決め、グループリーグ最終戦ではヨルダンと対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）