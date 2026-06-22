タレントのマツコ・デラックスが２２日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。「賞味期限」について独自の判断基準を明かす一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは「専業主婦の妻が『もったいない精神』でティッシュも一度使ったくらいでは捨てない。サランラップも洗って何度も使っている」という男性の声をつづった記事を紹介。

ＭＣの大島由香里アナウンサーが「どこまでが『もったいない』なのか？」と聞くと「サランラップ２度はちょっと、やり過ぎと思います。ジップロックは、あたし、いつも（何回か使うか）悩むんだよね。中に入ってるものによる。においが移らないものだったら洗って使うけど。半々よね、ジップロックは」と答えたマツコ。

大島アナがさらに「賞味期限とか（の判断）は？」と聞くと「賞味期限は３年以内はＯＫだと思ってます」と堂々と返答。

共演の株式トレーダー・若林史江さんが「ものによるでしょうよ！」とツッコむと「そりゃ、ものによるわよ。生ものとかはやらないわよ。調味料とかは結構、３年以内って」と独自の基準を口に。

「納豆とかは１か月は平気。ガッビガビになってるわよ」と続けた後、視聴者に向かって「皆さんはやめてください。あたしは特殊な訓練を受けてますから。マネしないでくださいね」と呼びかけていた。