

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した穂波あみ





『ウルトラジャンプ』（集英社）でハーレムラブコメ『義母の愛はママならないっ！』（ほみなみあ名義）を連載中のマンガ家であり、コスプレイヤーとしても活動する穂波あみちゃんが6月22日（月）発売『週刊プレイボーイ27号』のグラビアに登場。マンガだけではなく、リアルな姿も超絶SEXY!!

【写真】超絶SEXYな穂波あみのグラビア

＊ ＊ ＊

【連載に至るまでのキッカケは？】

――現在、『ウルトラジャンプ』（集英社）で『義母の愛はママならないっ！』（ほみなみあ名義）を連載中のマンガ家で、コスプレイヤーとしても活動する穂波あみちゃん。まずは今回の週プレのグラビアについて感想を聞かせてください。

穂波 今までのグラビアで一番大人っぽかったと思います。黒いビキニのシーンでは白い靴下をはいていたので、コスプレ感があって撮影に入りやすかったですね。

個人的には明るいグラビアより、しっとりと雰囲気あるグラビアのほうが肌に合っていると思っています。写真を撮るとき、ニコッと笑うのがちょっと苦手なんですよ。

――コスプレを始めたキッカケはなんですか？

穂波 今から5年前、ちょうどコロナ禍の頃。デザイン会社でデザイナーをやっていて、朝から終電まで働く生活だったんですが、ちょうど職種が変わるタイミングがあって、生活に少し余裕ができたんです。

もともと同人誌にマンガをずっと描いていて、コミケで見るコスプレイヤーさんに興味があったので、このタイミングで私も始めてみようかなって思って。

――初めてのコスプレはなんだったんですか？

穂波 ゲーム『Fate』のキャラだったと思います。同人誌にもそれをテーマに描いていたくらい好きなので。

――イラストは小さい頃から描いていたんですか？

穂波 そうですね。小さい頃からずっとマンガやアニメが好きで、中学生くらいからはアニメイトに行ったり、同人誌を買ったりしていました。

当時好きだったマンガは『鋼の錬金術師』や、中学校のオタク女子全員を魅了していたとも言える『ヘタリア』ですね。

――昔から絵は上手だったんですか？

穂波 中学生にしてはうまいな、くらいだったと思います。夏休みにデッサン教室に通ったりはしましたが、ほとんど独学。中学・高校の部活も演劇部でしたし、当時はプロのマンガ家になろうとも思っていませんでした。

――どういう経緯で『ウルトラジャンプ』の連載にまで至ったんですか？

穂波 コスプレを始めた少し後くらいからコミケに出るようになって。そうしたら、『ウルトラジャンプ』の編集者さんに「うちで描いてみないですか」って声をかけてもらって。『ジャンプ』系列の雑誌に連載できるなんて夢みたいで、すごくうれしかったです。

――準備期間もけっこう長かったんですよね？

穂波 ずっと同人を描いていたこともあって、オリジナルのキャラクターでストーリーをゼロから作ることに慣れていなくて、何度もボツになりました。

『義母の愛はママならないっ！』のアイデアは煮詰まったときに大喜利的に出したもの。ヒロイン全員が義母って面白いんじゃないかって。それがようやく通って、連載に至りました。単行本が5月に出たんですが、本当に感慨深かったですね。

――月刊連載は大変だと思うんですが、どういうルーティンで制作しているんですか？

穂波 月末月初ぐらいが締め切りなので、1週目にネームを考えて、プロットネームを作った後、15日間くらいかけて作画していくっていう感じです。ようやく連載ペースにも慣れてきたので、その合間にグラビア撮影をしたりコスプレ活動をしたりしています。

――グラビアは作画の参考になったりしますか？

穂波 絵だと顔と手がまず見られると思っているので、手の位置をけっこう意識しているんです。ポージングするときもそれをちょっと意識していますね。

――今後グラビアでやってみたい撮影は？

穂波 夏の海で撮影したことがないので、いつかやってみたい。ニコッと笑えるか不安ですが（笑）。

スタイリング／伊井田礼子 ヘア＆メイク／哘 絵美子

●穂波あみ

6月10日生まれ 東京都出身

身長160cm B85 W60 H92

趣味＝イラスト、ゲーム、コスプレ

特技＝絶対音感、英語

○『ウルトラジャンプ』（集英社）で『義母の愛はママならないっ！』を連載中（ほみなみあ名義）！ コスプレイヤー＆グラドルとしても大活躍中！

穂波あみ公式X【@nam_man3】

ほみなみあ公式X【@nam76num】



穂波あみデジタル写真集『REALISM』 撮影／カノウリョウマ 価格／1320円（税込）





取材・文／高篠友一 撮影／カノウリョウマ