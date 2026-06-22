テレビ朝日HDが新日本プロレスを子会社化
デスク「テレビ朝日ホールディングスが新日本プロレスリングを子会社化するね」
記者「2012年から新日本プロレスの親会社となっていたゲーム会社のブシロードがテレビ朝日HDとサイバーエージェントに株式を完全譲渡します。それぞれ46.3％ずつの割合で保有します」
デスク「テレビ朝日はメディアだけでなく、総合エンターテインメント企業として事業の多角化を進めているね」
記者「はい。同社は新ジャンルのスポーツ分野の強化も注力していく方針ですので、今回の件もその一環と見られます。新日本プロレスは国内最大のプロレス団体ですから、1つの大きなIP（知的財産）を主導権を持って展開できるということになります。今後海外への展開も視野に入れています。プロレスは地方振興の面も大きいため、全国ネットワークのあるメディアとしての強みも活用しながら、国内も元気にしていくIPの可能性を秘めています」
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記者「2012年から新日本プロレスの親会社となっていたゲーム会社のブシロードがテレビ朝日HDとサイバーエージェントに株式を完全譲渡します。それぞれ46.3％ずつの割合で保有します」
デスク「テレビ朝日はメディアだけでなく、総合エンターテインメント企業として事業の多角化を進めているね」
記者「はい。同社は新ジャンルのスポーツ分野の強化も注力していく方針ですので、今回の件もその一環と見られます。新日本プロレスは国内最大のプロレス団体ですから、1つの大きなIP（知的財産）を主導権を持って展開できるということになります。今後海外への展開も視野に入れています。プロレスは地方振興の面も大きいため、全国ネットワークのあるメディアとしての強みも活用しながら、国内も元気にしていくIPの可能性を秘めています」
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