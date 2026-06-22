林修、父の職業を告白 舘ひろしも驚き「すごくお世話になりました」
林修が21日放送のMBS・TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）で父の職業を明かした。思わぬ接点にゲストの俳優・舘ひろしが驚いていた。
【動画】まさかの事実に驚き！舘ひろしと親交があった父親について明かす林修
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。俳優界の頂点で圧倒的な輝きを放ち続ける絶対的レジェンド・舘ひろしがゲストとして登場した。
番組の冒頭、「ご存知なかったらいいんですけど」と切り出した林。「宝酒造の林光一ってご存知ないですか？」と質問。「林さんね、はいはい」と返事する舘に、林は「僕の父です」と告白。意外な事実に舘は「え、本当に!?」と目を丸くして驚いた表情を見せた。
林は「広報部長とかやってて」と補足。番組のテロップでも、林修の父が広報担当をしていた宝酒造のCMで石原プロの渡哲也さんや舘ひろしが出演していたことが説明された。
舘ひろしは「すごくお世話になりました」と振り返り。「あ、そうですか…林さんのご子息!?」と驚きを隠せないでいた。
なお、TVerで見逃し配信中。
【動画】まさかの事実に驚き！舘ひろしと親交があった父親について明かす林修
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。俳優界の頂点で圧倒的な輝きを放ち続ける絶対的レジェンド・舘ひろしがゲストとして登場した。
番組の冒頭、「ご存知なかったらいいんですけど」と切り出した林。「宝酒造の林光一ってご存知ないですか？」と質問。「林さんね、はいはい」と返事する舘に、林は「僕の父です」と告白。意外な事実に舘は「え、本当に!?」と目を丸くして驚いた表情を見せた。
林は「広報部長とかやってて」と補足。番組のテロップでも、林修の父が広報担当をしていた宝酒造のCMで石原プロの渡哲也さんや舘ひろしが出演していたことが説明された。
舘ひろしは「すごくお世話になりました」と振り返り。「あ、そうですか…林さんのご子息!?」と驚きを隠せないでいた。
なお、TVerで見逃し配信中。